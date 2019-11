El pasado domingo las bandas juveniles de l’Alcora y Sant Joan de Moró protagonizaron un intercambio en la capital de l’Alcalatén. Por la mañana, en el recinto festivo de La Pista Jardín en la villa ceramista, y por la tarde, en el polifuncional de Moró.

La Agrupació Musical l’Alcalatén de l’Alcora interpretó Tribute Overture, de Chip De Stefano; Junior concerto per a flauta i banda, de Ted Huggens, con las solistas Berta López y Alejandra Martí; My heart go on (Titanic), de James Homes, y Disney Favorites, de Bob Lowren. Amics de la Música de Sant Joan brindó Baghira, de Ferrer Ferran, con la saxofonista Mireia Pallarés; Gabriel’s oboe, de Enrio Morricone, con María Carratalá; Jumper clarinet, de Óscar Navarro, con Mireia Vidal, y La Vida es bella, de Piovani.