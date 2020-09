Nadia Sheikh puso este fin de semana el broche final al ciclo Sons de l’Alcora, que durante el mes de agosto ha llenado de música la plaza del Ayuntamiento de la capital de l’Alcalatén.

La iniciativa, impulsada por el área de Cultura, congregó a numerosos vecinos, con las diferentes medidas de seguridad y distancia exigidas por la pandemia, para disfrutar de los mejores temas de la artista con un recorrido a través de su último EP, Everybody Hears but No One’s Listening, así como por otros temas de nueva cosecha.

Y es que la cita fue también emotiva para la cantante por la oportunidad de dedicar el concierto a su localidad natal, pero lo tuvo que hacer en solitario y sin su banda habitual debido a las restricciones y cuarentena que impone Reino Unido, donde desarrolla su carrera musical, a las personas que visiten España.

Además, la actuación llega después de varios meses marcados por el coronavirus, que según manifiesta Nadia ha producido un importante daño a la industria musical y, en especial, a las actuaciones en directo, provocando un prolongado parón: «He tenido un par de conciertos gordos en Reino Unido cancelados, así como festivales y planes de una gira para primavera aplazados hasta otoño, si se pueden realizar», explica.

No obstante, las ganas de seguir adelante continúan. «He intentado mantener la música en directo y la conexión con los seguidores a través de internet con directos caseros todas las semanas, presentado temas nuevos, charlando y haciendo juegos», afirma.

Ahora bien, Nadia ya tiene experiencia en los recitales adaptados a esta nueva normalidad. El mes pasado tuvo la oportunidad con Rufus T. Firefly en el K Festival Days de Benicàssim y el sábado, por fin, pudo actuar en l’Alcora, ya que este concierto se aplazó el sábado 29 de agosto por la lluvia.

Experiencia

A pesar de todas las cancelaciones, la artista subraya que su banda tuvo suerte, ya que pudo finalizar una gira mundial de la mano de la mítica banda galesa Stereophonics, que ha vendido más de 50 millones de discos y que culminó con tres conciertos en Reino Unido, uno en el Manchester Arena y dos en el Cardiff Arena, con las entradas agotadas.

Sin duda, Nadia Sheikh se ha convertido en la música y compositora más internacional del municipio y de las más prometedoras de la provincia de Castellón. En su trayectoria también ha llegado a formar parte del cartel del FIB, trabajar para la promotora This Feeling y recibir alabanzas por los críticos de diferentes medios de comunicación ingleses.