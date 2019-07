No te pierdas el vídeo de Action Bronson liándola el primer día de FIB

La primera jornada del Festival Internacional de Benicàssim se celebró anoche con solo dos escenarios sonando de los cuatro que tiene y con los ‘fibers’ con las pilas cargadas. Son menos que en anteriores ediciones, pero las ganas de fiesta en todos ellos siguen intactos cuando se celebra el 25 aniversario de la cita. Al margen de la esperada actuación de Fatboy Slim, con su sucesión de éxitos y su incitación al baile sin descanso, uno de los platos fuertes en la noche del jueves era la presencia del norteamericano Action Bronson.

.@ActionBronson going mental last night bc he was delayed coming out was actually one of my favourite things I’ve seen pic.twitter.com/9whIYoaG2x