El Rototom cruza su ecuador

Miles y miles de personas de todo el mundo disfrutaron ayer de los conciertos y las actividades en el recinto del mayor festival reggae de Europa, que cruza el ecuador de su décimo aniversario en Benicàssim.

Por el Main Stage (escenario principal) ya han pasado algunos de los más importantes artistas de esta edición, Macaco, Chronixx, Busy Signal, las también jamaicanas Marcia Griffiths y Queen Ifrica. Anoche fue el turno de bandas con marcado acento británico como The Selecter o Misty in Roots, con shows únicos y muy especiales con los que compartieron con el público del Rototom la celebración de sus 40 años de carrera musical.

Fueron algunas de las actuaciones que precedieron al concierto estrella de la jornada, el de Anthony B, uno de los máximos exponentes del resurgimiento del reggae rasta en la década de los 90, que debía dar comienzo tras el cierre de este periódico.

En otras áreas del recinto, la Reggae University, y como aperitivo del show que ofrecerán hoy sobre el Main Stage, recibió por todo lo alto a los representantes de una de las familias del reggae con mayúsculas: Morgan Heritage. Peetah, Gramps y Mojo fueron los protagonistas del debate titulado Here come the Kings: Morgan Heritage in conversation.

Un foro por el que también pasó el prolífico cantante y productor musical Linval Thompson para hablar de su carrera en la charla Strong like Sampson: The Long and Varied Career of Linval Thompson.

Por otro lado, el festival recibió la visita de los jubilados de la Asociación La Garrofera de Benicàssim, que fueron saludados por el director del evento, Filippo Giunta, y disfrutaron de las múltiples actividades por el espacio.

Y, por noveno año consecutivo, el certamen traspasó una vez más los muros del recinto de conciertos para trasladar su esencia al centro penitenciario de Albocàsser, con el grupo Koers.

En cuanto a la programación de hoy, la bandera de Jamaica ondeará con mayor fuerza si cabe en el Main Stage. El festival recibirá a tres destacados exponentes de la música nacida en la isla caribeña, con sus diferentes estilos y matices. Una line-up que estará encabezada por Morgan Heritage, una de las bandas reggae más aclamadas internacionalmente y que en 2015 ganó el Grammy al Mejor Disco Reggae por su trabajo Strictly Roots; The Jolly Boys, una de las históricas que todavía está en activo; e Israel Vibration, exponentes de la armonía reggae más rastafari.