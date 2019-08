«Tenemos muchas ganas de actuar en Peñíscola»

Carlos Goñi estará el próximo 22 de agosto a partir de las 22.00 horas en el festival Peñíscola From Stage. El cantante ofrecerá junto a su banda, Revólver, un concierto de lo más eléctrico. Y llega con un disco recién editado, el directo acústico Básico VI, un álbum que ya hace el número 17 de los publicados con su grupo. Revólver compartirá escenario con Los Secretos. Las entradas, a la venta en entradascastellon.com.

--¿Cómo afronta el concierto?

-Tengo muchas ganas. Además, mantengo una buena amistad con Los Secretos desde hace años, y tocar con ellos me gusta más. Porque a veces nos toca actuar con otros grupos con los que no tenemos tanta afinidad pero en este caso sí. Hay muchísimo cariño y me encantará poder verlos en su concierto.

--¿Habrá alguna sorpresa?

-De momento no sé si habrá alguna sorpresa o no pero si la hubiera tampoco se la diría porque entonces dejaría de ser sorpresa. Estas cosas nunca se preparan y para que tengan sentido tienen que surgir solas.

--¿Cuál va a ser la propuesta para el concierto de Peñíscola?

-Llevamos de gira desde hace un tiempo y aún estamos en la parte eléctrica hasta septiembre. Después volveremos con los teatros y con una situación un poco más parecida a lo que es el último álbum. Aunque llevamos mucho tiempo en la música, en los conciertos siempre hay lugar para las canciones que uno aprecia y también para los hits que sabes que le gustan al público. Será un concierto 100% Revólver.

--En 1993 salió el primer ‘Básico’. ¿Cómo surgió?

-Coincidió que estaba presentando el segundo disco (Si no hubiera que correr). Nos llevamos una sorpresa tremenda cuando nos dimos cuenta de que metía más gente yo solo haciendo el acústico que con toda la banda en eléctrico. Entonces a la discográfica se le ocurrió la idea de grabar el primer Básico.

--El 10 de mayo lanzó ‘Básico IV’. ¿Qué tuvo en cuenta para seleccionar los temas?

-Canciones que jamás se hubieran grabado en ningún otro Básico. Había unas cuantos temas que nunca los había grabado y la verdad es que no entendía el porqué, como Si es por ti, Lisa y Fran o Esperando mi tres, son canciones que curiosamente no están en ningún otro álbum. Además, hace más de 10 años que no sacábamos un Básico y ya tenía ganas.

--Los artistas siempre dicen que su último trabajo es el mejor de su carrera. ¿Lo es ‘Básico IV’?

-No, pero es el que mejor he sabido hacer. Siempre digo lo mismo, cada último disco es el que mejor he sabido producir. Lo hace especial porque tiene algunos de los mejores momentos de toda mi carrera; y creo que tiene la mejor banda que he tenido nunca.

--Supongo que fue toda una sorpresa para los presentes el decirles que estaban grabando un disco en directo…

-Llevo fatal lo de guardar secretos porque siempre me muero por decirlos. Desde que se me ocurrió la idea en octubre del año pasado, la verdad es que no dejaba de darle vueltas a lo bonito que sería grabar el concierto sin anunciarlo. Cuando lo dije después de la segunda canción fue muy emotivo. Al público le encantó y fue toda una sorpresa.

--¿Qué le inspira al componer?

-La vida. Hay que tener los oídos y los ojos bien abiertos y hacerlo con el corazón para que salgan bien las cosas. Cualquier momento es bueno para inspirarse.

--¿Se quiere a todas las canciones que se componen por igual?

-Sí, independientemente del éxito que hayan tenido. El público es quien hace las canciones aún más grandes.

--Tiene usted temas históricos, ‘El roce de tu piel’, ‘San Pedro’, pero ¿qué ha cambiado desde sus primeros años?

-En mí, todo, gracias a Dios. Porque cada vez que escucho a alguien que le hacen una entrevista y le preguntan: «¿Qué queda de aquella persona que empezó en todo esto?». Y responden: «Sigo siendo el mismo». Y pienso: «Qué manera de perder el tiempo si sigues siendo el mismo». Lo normal es que en 25 o 30 años cambies, porque la vida cambia. No sé si para bien o para mal pero he cambiado, excepto en una cosa, la pasión que sigo sintiendo por lo que hago. Y en cuanto al entorno, tampoco es lo mismo. Platón decía que «el gran problema de la humanidad es que el hombre no iba con sus tiempos», y esto lo dijo hace 2.700 años, con lo cual, si ya lo dijo hace esa eternidad, imagínate ahora.

--¿Ha actuado en alguna ocasión en la localidad de Peñíscola o es su primera vez?

-Si no recuerdo mal será la primera vez que actuaremos allí. Se que hemos dado algún concierto por la provincia de Castellón, pero en Peñíscola, concretamente, no.

--Su público es fiel y a la gente le gusta Revólver y sus temas. ¿A las personas le gusta entonces que le digan la verdad?

-Depende de todo un poco. Si la verdad tiene que ver con ellos, entonces no les gusta; pero si va con otros, sí.