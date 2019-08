El universo verde y musical del Rototom Sunsplash gira junto a 202.000 asistentes de 76 países

Por los más de 120 conciertos en los siete escenarios del Rototom Sunsplash o sus 140 actividades extramusicales. Por las 17 horas ininterrumpidas de agenda festivalera. Los 26 años que ha sumado la macrocita reggae este 2019, repleta de actuaciones especiales para festejar también su primera década en España y la trayectoria de bandas como The Abyssinians, Third World, The Selecter o Misty in Roots. Y por un lema con garra, Stand up for Earth, que ha movilizado al público en el reto colectivo de darle una mejor vida al planeta. Al festival internacional Rototom Sunsplash le sobran los argumentos, y con ellos dice adiós en Benicàssim. Despide siete jornadas que han reunido a 202.000 personas llegadas desde los cinco continentes. Todas regresan a casa con la mirada puesta ya en la próxima edición, la de 2020, que saldrá a escena con más música y experiencias compartidas.

Durante una semana, más de 202.000 personas llegadas de 76 países han girado al ritmo del planeta Rototom. La mayoría de España, seguidas de las que se han desplazado desde Francia, Reino Unido, Italia, Alemania, Suiza, Estados Unidos, Países Bajos, Portugal y Suecia. Junto a estos países, destinos algo más lejanos como Brasil, Costa Rica, Australia, Nueva Zelanda, Japón, Filipinas, Singapur, Líbano, Etiopía, Ghana o Kenia también han tenido presencia en el certamen.

El día con mayor afluencia ha sido el sábado, 17 de agosto, con 34.000 personas atraídas por un cartel liderado por Busy Signal y arropado por la puesta en escena de la banda sonora de Babylon, uno de los éxitos cinematográficos del reggae, de la mano de Brinsley Forde y Dennis Bovell. La misma jornada del sábado hizo que se rozara el completo en la zona de acampada, que ha registrado “una afluencia importante durante toda la semana”, señalan desde la organización.



La sesión inaugural con Macaco y Chronixx; la del 21 de agosto, con el tirón de Ziggy Marley; y la jornada de clausura del festival, con el show especial Green Valley & Friends para conmemorar los 10 años del festival en España, dejan también otros de los picos de público destacados.

El festival ha rebasado los límites del recinto de conciertos gracias a la retransmisión en streaming de los shows y actividades desarrolladas a lo largo de la semana. Los cinco canales habilitados han acercado el Rototom Sunsplash a 7 millones de personas de todo el mundo, que han seguido en vivo el día a día del festival vía web y redes sociales. Una audiencia que se torna más internacional: Estados Unidos se sitúa por encima de España en número de público que ha seguido en directo la macrocita musical. A estos dos países les siguen Reino Unido, Francia y Brasil. Aumenta también el número de visualizaciones (crece un 130%) y el tiempo de conexión.

Destaca también la cobertura informativa que los medios de comunicación nacionales e internacionales han hecho del certamen, con 220 periodistas acreditados.

El perfil familiar y abierto del Rototom Sunsplash ha ganado también peso en esta edición, alentado por la incorporación de nuevas áreas como la Teen Yard, para público adolescente. Desde el viernes 16 hasta el jueves 22 de agosto han visitado el recinto de conciertos 11.000 menores de 13 años. Además, 3.400 mayores de 65 y 3.800 personas con discapacidad se han unido a la experiencia Rototom Sunsplash.

Stand up for Earth deja muchos hitos, como el de haberse convertido en la edición que ha concedido al festival el sello plastic free. Un paso firme en defensa de la tierra que ha sido posible gracias a la supresión de todas las botellas de plástico, lo que ha liberado al planeta de 11.000 kilos de este material (lo que cabe en 12 piscinas olímpicas) y ha evitado la emisión a la atmósfera de casi 16.500 kilos de CO2.



El Rototom Sunsplash también se ha puesto en pie por la Tierra a través de los debates y charlas que han desplegado el Foro Social y Ataya (African Village), por donde han pasado interlocutores de renombre como la líder indígena y guardiana del Amazonas Sonia Guajajara; la representante en España del movimiento estudiantil por el clima Fridays for Future Gemma Barricarte; o el activista proderechos humanos Sani Ladan. Debates que han puesto el foco en la búsqueda colectiva de soluciones a problemas globales como el cambio climático o el impacto de los residuos plásticos.

Sonia Guajajara.

Sobre Pachamama ha pivotado buena parte del peso ‘verde’ del festival, con una agenda que ha abordado cuestiones prácticas en la defensa de la Madre Tierra, desde cómo reducir el consumo plástico a rediseñar objetos con materiales reciclados o crear un huerto doméstico.

Junto a la dosis extra de compromiso medioambiental el Rototom Sunsplash 2019 ha mantenido su guiño solidario y social plasmado en acciones como la campaña a beneficio de Greenpeace a través del sistema de vasos reutilizables; la instalación del punto informativo Respect Point contra las agresiones sexistas o por LGTBifobia; o la novedosa iniciativa de donación de alimentos para reducir el desperdicio de comida.

Macaco y Green Valley, durante su concierto en la prisión de Albocàsser.

La agenda del Rototom Sunsplash ha hecho parada además, y por partida doble, en el centro penitenciario Castellón II de Albocàsser. Hasta allí se ha trasladado el espíritu del festival para compartir con la población reclusa la música de Koers (lunes 19) y de la Green Valley y Macaco (miércoles 21).

Desde este viernes, 23 de agosto, la cuenta atrás hacia el Rototom Sunsplash 2020 vuelve a activarse. Por delante, todo un año para perfilar la que será la 27ª edición del encuentro reggae más grande de Europa. Hasta entonces, la cita hermana del Rototom Sunsplash, el International Dub Gathering, será la encargada de tomar el relevo del festival reggae. Del 2 al 4 de abril de 2020, el IDG abrirá sus puertas en l’Aldea (Tarragona).