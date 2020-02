Així es formen els millors porters en albinegre COMPRENSIÓ

Els joves porters de la base del CD Castellón van concloure el divendres 14 de gener les jornades amb l’Escola Albinegra de Porters al camp del Javier Marquina.

Diuen que tot lo bo s’acaba i l’estadi del Grau en va ser testic. La segona edició de les jornades de tecnificació per a porters van acabar després de 10 sessions en les quals els joves porters han assimilat conceptes per a millorar la seua formació sota pals.

L’Àrea de Porters de la Cantera Albinegra va dirigir aquesta darrera classe i Alejandro Basevi, entrenador de porters, va valorar de manera positiva aquesta nova experiència: «Durant tres mesos s’ha vist una millora en la comprensió del joc de tot els porters que hi han participat». Així, va explicar que «ara són capaços d’entendre la situació del joc per la qual estan passant en cada moment i li estan donant molta importància a saber llegir el joc en accions ofensives i defensives».

El darrer dia es van repetir les sessions dividides per edats i per acabar, l’Escola de Porters del CD Castellón els va facilitar als participants una fitxa valorativa sobre el seu entrenament. La Fundació Albinegra espera que els porters hagen gaudit d’aquesta fase d’aprenentatge amb sabor albinegre en un escenari tan familiar com el Javier Marquina.