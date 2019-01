L’experiència és un grau. Els xiquets de l’Aleví E, que estan gaudint de la seua última temporada al disputat i entretingut futbol 8, posen aquesta experiència adquirida amb el pas dels anys al servei de la diversió, amb el propòsit d’esprémer al màxim les experiències que viuen a nivell individual com aquells moments inoblidables de què gaudeix tot el col·lectiu.

L’entusiasme és la principal senya d’identitat d’un equip que surt a entrenar cada dia amb el propòsit de gaudir un dia més del seu esport favorit.

L’Aleví E està conformat per un bloc de jugadors sempre il·lusionats i amb ganes d’aprendre sobre el seu esport favorit. «És un equip que es coneix de fa molt de temps. Porten diverses temporades treballant junts. Tan sols han vingut tres o quatre xiquets nous i s’han adaptat a la perfecció tant en el grup com a la metodologia que impartim al Villarreal. Aquest és un equip molt treballador, que posa molta il·lusió en tot el que fa i que sempre està disposat a aprendre nous conceptes», ressalta Jordi Francisco, contrastat entrenador del futbol base groc.

GRAN GRUP // D’altra banda, el prepador del Villarreal destaca el gran grup humà que han aconseguit conformar al llarg de la present campanya: «El tracte esportiu dels xiquets és molt bo, però el personal és extraordinari i això ens dóna un al·licient esportiu que sempre suma en benefici del col·lectiu».

Per al cos tècnic, l’objectiu principal de l’equip és clar: divertir-se i viure cada minut al terreny de joc com si fos l’últim. «Els entrenadors busquem que els xiquets gaudisquen al màxim del seu últim any en el futbol 8. Sabem que no tornarà i que a partir de l’any que ve afrontaran una categoria nova i més competitiva».

A nivell tècnic, els seus entrenadors es bolquen perquè l’equip adoptE tants conceptes futbolístics com els xiquets puguen aprendre: «També intentem que aprenguen com més coses millor, però sempre amb paciència, pas a pas. Sempre els plantegem coses noves perquè creixen com a jugadors, però sense perdre l’objectiu que es divertisquen i gaudisquen del futbol. Al final, cada jugador ha d’aprendre el que puga. No cal anar de pressa. Cal deixar temps perquè s’assimilen certs conceptes i vagen millorant».

Aquest jove conjunt de la Cantera Grogueta compta amb excel·lents guarismes ofensius i defensius. No en va, ha convertit 54 gols, quasi el doble dels que ha encaixat (28 dianes). Uns números que el situen a la part còmoda de la taula classificatòria. El somni de seguir gaudint i creixent en el Grup 3 de Alevins de 2n any passa per aconseguir un bon resultat a casa davant el Roda F, i així encarar una segona volta del campionat plena de i il·lusionants desafiaments.