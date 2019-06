EN FEMENÍ La gran família blanquiblava és la millor base per al primer equip

NOM DEL CLUB:

UNIÓN DEPORTIVA VALL DE UXÓ.

ANY DE FUNDACIÓ:

1975.

PRESIDENT:

JOAQUÍN GUZMÁN.

TERRENY DE JOC:

MUNICIPAL JOSÉ MANGRIÑÁN.

EQUIPACIÓ:

BLANCA I BLAVA.

PRIMER EQUIP:

REGIONAL PREFERENT. GRUP I.

L’aposta de base de l’UDE Vall de Uxó aquesta temporada 2018-19 ha tingut com a protagonistes 19 equips federats, a més dels querubins i el sénior. Un club que porta anys fent història en el Grup I de la Regional Preferent i que enguany no ha pogut tornar a jugar la promoció d’ascens a Tercera.

El projecte de futbol base continua com un dels pilars del club, per això són prop de 360 els futbolistes que conviuen en la gran família blanquiblava i es formen als seus equips. El querubí, tres juvenils, tres cadets, tres infantils, quatre alevins, tres benjamins, un prebenjamí i un femení base formen la vertebrada estructura del club del vell Segarra.

El principal objectiu de l’UDE continua sent la formació de jugadors per al primer equip. Aquesta temporada, diversos futbolistes juvenils han disposat de minuts amb l’equip de Poldi Sorribes: José Oliver, Jordi Vera, Cacha i Sergio Villaba han tingut l’oportunitat de demostrar la seua qualitat en Regional Preferent. De casa i per als de casa, eixa és una de les premises de l’UDE Vall de Uxó, que una temporada més s’ha abastit en més d’un 85% de jugadors locals en tots els seus equips. El principal graner de joves jugadors continua sent la Lliga Local de Futbol Base de Penyes.

L’UDE aposta pel futbol femení, en el qual és un referent ja que des de fa dues temporades té un femení base (benjamín i aleví). La propera temporada vol formar un femení cadet i infantil, i ja ha iniciat la captació de jugadores.

La propera temporada l’estadi municipal José Mangriñán tindrà a més una nova gespa, la qual cosa el convertirà en un dels camps més atractius de la província per les seues grans dimensions i la qualitat del nou verd.