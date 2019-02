Inscriu-te al Campus de Pasqua groc!

Calça’t les botes i posa’t l’elàstica dels teus amors per gaudir del teu esport preferit! El Villarreal CF i Endeka Sports, empresa col·laboradora del Submarí han obert el termini d’inscripció per al Campus de Pasqua 2019, que en la present temporada tindrà lloc del 23 al 26 d’abril a la Ciutat Esportiva Miralcamp.

Aquest divertit curs esportiu estarà dirigit exclusivament pels tècnics d’una escola de futbol base elit com és la #CanteraGrogueta. Durant el transcurs del Campus, els joves participants milloraran les seues qualitats tecnicotàctiques i tindran l’oportunitat de millorar la seua condició física exercitant-se en doble sessió totes i cadascuna de les jornades. A més, els porters portaran a terme treball específic per millorar les seues habilitats.Per si fos poc, i d’acord amb la filosofia del Villarreal CF, s’inculcarán valors com el respecte, la companyonia o l’esportivitat. Tot això practicant el seu esport favorit i competint per equips amb la celebració de mini-partits per categoria.

Per només 140 euros (130 € per a jugadors del futbol base del Villarreal CF), el Campus de Pasqua, que transcorre de 9.00 a 14.00 hores, inclou equipació esportiva completa (samarreta i pantalons), la visita a un entrenament del primer equip, on podran conèixer els seus ídols, i un esmorzar a mig matí. Els participants podran gaudir d’el temple groc, realitzant un complet tour per l’Estadi de la Ceràmica. Per si fos poc, les joves promeses rebran dues entrades per al partit del Villarreal davant de la SD Huesca del proper mes d’abril, a més d’un diploma personalitzat al terme de l’esdeveniment i una gran festa de comiat, en la qual els xiquets podran divertir-se i enfortir el vincle generat amb els seus nous amics i amigues.

Si tens entre 4 i 17 anys i vols viure una inoblidable experiència esportiva, pots apuntar-te al Campus de Pasqua del Villarreal CF omplint aquest formulari. Més informació al web de Campus i Tornejos del club groc: https://campusytorneos.villarrealcf.es

GAUDEIX DE GROC // Si ja tens plans per Pasqua i no pots apuntar-te al Campus del Villarreal CF. El Submarí i Endeka Sports organitzen altres Campus en diferents èpoques de l’any. Estiu i Nadal són altres dels moments en què podràs gaudir d’aquest divertit esdeveniment. A més, el Villarreal CF també compta amb un Campus Pro, que té lloc a l’estiu i en el qual està inclòs l’allotjament, a més d’altres serveis.