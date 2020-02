El poliesportiu municipal de Nules va acollir el darrer diumenge les finals juvenils d’handbol de Segona Autonòmica de la zona nord de la Comunitat, organitzades per la Federació d’Handbol de la Comunitat Valenciana i el Club Handbol Nules, amb la col·laboració de l’Ajuntament.

Les diverses aficions es van bolcar amb els seus equips en un pavelló que es va omplir de gom a gom. De matí es van disputar les finals masculines, on l’únic representant de la província de Castelló, l’Handbol Benicarló, va perdre el partit pel tercer lloc davant El Pilar Valencia per 33-44, mentre que el CB Torrent es va imposar al Levante UDBM Marni B en la final.

Però els moments més emocionants es van viure de vesprada, quan després de la final de consolació, en la qual el CB Llíria va guanyar el CH Canyamelar Valencia per 25-10, va arribar el partit pel títol, que enfrontava l’Handbol Betxí i el Club Almassora Balonmano. Cal destacar la participació en aquest darrer equip de les jugadores nuleres Abril Navarro i Nerea Bertomeu, components de la formació almassorina pel conveni de col·laboració amb el Club Handbol Nules. També hi formen part les nuleres Kiara Alcántara i Jessica Solaz, que aquesta vegada no hi van participar per lesió, i el segon entrenador de l’equip, Carlos Pla.

moment decisiu / El partit va ser vibrant i ple d’emoció, però quan es portaven jugats cinc minuts de la segona meitat el conjunt d’Almassora va aconseguir distanciar-se en el marcador amb una bona renda de punts que ja va ser inabastable per a les de Betxí. Així, l’Almassora Balonmano va acabar imposant-se per 26-19 i va alçar el trofeu.

L’equip almassorí està entrenat per Raquel Romero i el seu planter el completen Paola Bodí, Yasmina El Haddar, Marina Leva, Lara Costa, María Alarcón, Bianca Ojeda, Carmen Boluda, Dunia Chike i Natalia Gutiérrez.

En la final va destacar el potencial ofensiu de tres jugadores que quasi van marcar tots els gols de l’equip guanyador, Yasmina amb 8 gols, i Abril i Dunia, cadascuna amb 7 dianes.