La pilot del ral·li Dakar Cristina Gutiérrez va compartir el dijous amb l’alumnat de l’Escola de Seguretat Viària del Circuit Ricardo Tormo de València una jornada dins del programa Vial Fun de Santander Consumer Finance.

La burgalesa va acompanyar més de cent joves en la jornada i els va explicar la seua experiència al comandament del Mitsubishi amb el qual va aconseguir per tercer any consecutiu acabar una de les proves més dures del món del motor, el ral·li Dakar.

Gutiérrez va explicar als estudiants de tercer d’Infantil quina actitud han de prendre en diverses situacions com a vianants, com a passatgers, com a ciclistes i com a vigilants, «indicant als qui no ho facen bé que no s’ha d’usar el mòbil al volant, que cal parar a descansar i guardar les distàncies de seguretat». A més, va incidir en que «en carretera cal ser prudents per la seguretat de tots».

El director general del Circuit, Gonzalo Gobert, va explicar que «l’Escola de Seguretat Viària ha crescut cada any fins a aquest curs, en què per primera vegada rebrem a més de 10.000 alumnes gràcies a la possibilitat que ens permeten els nostres patrocinadors d’oferir més i millors materials als estudiants».