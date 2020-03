El CN Azahar Sincro va disputar aquest darrer cap de semana a Sagunt el Campionat Autonòmic d’Hivern de combos, figures i rutines tècniques, organitzat per la Federació de Natació de la Comunitat Valenciana. I com és habitual, va tornat carregat d’èxits en forma de medalles: quatre ors, una plata i dues bronzes van configurar la seua collita. Excepte en figures, modalitat en la qual no va aconseguir cap metall, en la resta va fer quasi un ple amb cinc ors (combo infantil i júnior, equip tècnic, duo i solo júnior) de sis possibles.

Sense dubte la protagonista va ser Victoria Dolz, ja que la nadadora júnior ho va guanyar tot. Es va proclamar campiona autonòmica en quatre modalitats, les quatre en les quals participava: combo (68,2 punts) i equip tècnic (64,4) amb les seues companyes dirigides per Olga López, solo (amb un exercici puntuat amb 66,5) i duo (amb Alba Palau com a parella i Mar Bartolín de reserva) en el qual va aconseguir una puntuació de 64,3.

Un protagonisme especial van tenir també Alba Palau i Mar Bartolín, que van tornar a La Plana amb tres ors cadascuna, corresponents al combo i equip júnior, així com el títol autonòmic en duo júnior.

L’equip infantil dirigit per Maypi Arias, per la seua banda, va ser notícia igualment perquè amb 67,1 punts les nadadores del CN Azahar guanyaren el títol de campiones de la Comunitat Valenciana. Lola Fabregat, nadadora d’aquest combinat, es va penjar un segon or perquè va reforçar el combo júnior. D’altra banda, l’equip infantil B va aconseguir una cinquena posició molt meritòria que demostra les opcions que les nadadores dirigides per Emma Bernabé tenen de fer podi en alguna competició d’aquest 2020.

subcampiona / La plata conquerida per l’Azahar va ser per a Raquel Espelleta, que amb 66,1 es va proclamar subcampiona autonòmica en solo júnior a curta distància de Victoria Dolz. I, finalment, els bronzes van ser per al combinat aleví (53,3 punts, un poc lluny de la plata) i el júnior B (61,4 punts). Les figures no van deparar cap podi per a les castellonenques, ja que les primeres classificades de l’Azahar van ser les infantils Laia Cabrera (quarta posició) i Lola Fabregat (8a).

Amb aquest nou èxit, el CN Azahar Sincro agafa força per a la pròxima disputa a Castelló del Campionat d’Espanya de Clubs d’Hivern Aleví i Infantil, que serà els dies 6, 7 i 8 de març.