El San Pedro prepara el futur amb una nova metodologia NOUS ASCENSOS?

NOM DEL CLUB:

CLUB DE FÚTBOL SAN PEDRO.

ANY DE FUNDACIÓ:

1948.

PRESIDENT:

DEMETRIO TABOADA

TERRENY DE JOC:

JAVIER MARQUINA.

EQUIPACIÓ:

BLAVA

PRIMER EQUIP:

REG. PREFERENT. GRUP I.

El CF San Pedro, el club del Grau de Castelló, està aconseguint els objectius que s’ha marcat la junta directiva encapçalada per Demetrio Taboada. La idea és que el primer equip, actualment en Preferent, estiga format principalment per jugadors formats a casa.

Amb l’arribada de Manolo Ramos i José Bollado com a responsables, s’ha apostat per un futbol formatiu on l’educació i el respecte són les principals claus, així que no val guanyar a qualsevol preu. Es treballen els valors del respecte per damunt de tot i es busca un bon tracte de baló per a aconseguir la victòria, amb l’objectiu de crear jugadors intel·ligents solidaris en l’esforç, tècnics i competitius.

La darrera temporada es va tancar amb els ascensos de l’amateur B a Primera Regional, el juvenil A a Preferent i el cadet B a Primera Regional. Els protagonistes van ser els jugadors i els entrenadors, com diuen Ramos i Bollado, els quals van «posar un poc d’ordre perquè tot siga més fàcil».

El club vol tindre entrenadors titulats i complementar aquesta formació amb titulacions relacionades amb l’educació (professors d’EF, TAFAD o magisteri), sobretot pel que fa al futbol-8, perquè siguen formadors primer que res. «Pensem que els joves són primer persones i després jugadors, així, aquests perfils d’entrenadors ens apropen a una pedagogia més formativa, on es té molt en compte el xiquet, el seu nivell d’aprenentatge, plantejant tasques que siguen significatives i que tinguen en compte les característiques personals. Tot i que no sempre és fàcil trobar perfiles d’aquest tipus», expliquen.

Enguany la majoria dels equips estan mostrant un bon rendiment, però especialment el juvenil A, que acaba de pujar i ja lluita per un nou ascens a Nacional; el cadet A, que també vol un altre ascens a Preferent, o el juvenil B, que lluita per pujar a Primera Regional, mentre l’infantil B tracta de tornar a Primera Regional.

A més, tenen una escola de perfeccionament per als propis jugadors i per a d’altres que no s’han pogut incorporar enguany.