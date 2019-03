Castelló va viure el darrer divendres 22 de febrer la gran festa del futbol sala amb el lliurament dels trofeus corresponents a la temporada 2017-18.

L’acte va tindre lloc als Salons Celebriy Lledó i va reunir als equips campions i subcampions de les lligues provincials de futbol sala des de la categoria benjamí fins a sénior, més d’un centenar de persones entre jugadors, tècnics i acompanyants.

La Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana també va aprofitar l’ocassió per a lliurar els trofeus individuals als màxims golejadors, així com els guardons als equips més esportius. També hi va haver un reconeixement especial a Antonio Barberán com a millor àrbitre de la Delegació de Castelló la darrera temporada, així com a la colegiada María Estíbaliz Sevillano per la seua llarga trajectòria i dedicació al futbol sala després de dotze temporades en l’èlit.

malabarismes / L’acte va tindre la presència de nombrosos jugadors del futsal base de Castelló i a més el free-styler Juanan Lozano, germà del capità de la selecció valenciana i fa poc convocat per la selecció sub-17 espanyola, José Ángel Lozano, va fer malabarismes impossibles amb el baló.

El gran triomfador d’aquesta edició va ser el CD FS Segorbe, amb tres títuls de lliga per als seus equips infantil, cadet i el sénior de Regional Preferent. Molt a prop es va situar l’Alcora FS, amb dos títuls per als més menuts, els benjamins i els alevins, i dos subcampionats per als cadets i el sénior de Regional Preferent.

El quadre d’honor el va tancar el CFS JPM Burriana B, filial del Bisontes Castellón, amb el títul de campió de Primera Regional Juvenil. El club borrianenc també va ser subcampió benjamí, mentre que el CD Vinaròs FS va quedar subcampió en infantil i juvenil. Per últim, el CFS Navarti A d’Onda va ser subcampió aleví.