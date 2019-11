El Vila-Sport signa un inici de temporada per a emmarcar

NOM DEL CLUB:

MARZÁ MOLDEAZUL VILLARREAL CF.

ANY DE FUNDACIÓ:

1987.

PRESIDENT:

JUAN ANTONIO ENDRINO.

PAVELLÓ:

CENTRE DE TECNIFICACIÓ ESPORTIVA.

EQUIPACIÓ:

GROGA.

PRIMER EQUIP:

TERCERA DIVISIÓ.

Aquesta temporada el club de futbol sala Marzá Moldeazul Villarreal CF mantè la mateixa extructura d’equips, amb un juvenil, dos cadets i dos infantils.

Les novetats d’aquest nou curs les trobem en el cos tècnic, on es posa de manifest que els jugadors del primer equip i els mateixos jugadors formats a casa estan molt involucrats en el projecte de base del club vila-realenc.

Per exemple, en el juvenil podem trobar a Felipe García Tovar Cacho, capità del primer equip i que continua un any més en el cos tècnic. En l’infantil B trobem Miguel Branchadell, porter del primer equip, al que acompanya com a entrenador Reyes, jugador del juvenil. Pel que fa a l’infantil A, és un altre jugador juvenil, Jorge, qui forma part del cos tècnic.

La base del Vila-sport ha iniciat la temporada de manera espectacular. Tres equips es mantenen invictes, el juvenil i l’infantil A, a més del cadet A el qual ho ha guanyat tot. El juvenil i el cadet A són líders i l’infantil A és segon. També tenen molt de mèrit l’infantil B i el cadet B, que continuen amb la seua progressió.

Aquest gran inici ha fet que fins a tres jugadors del cadet A hagen sigut convocats per la selecció valenciana, Radu, Wassim i Ayoub. Per la seua banda, Iker Flores i Óscar Beltrán, juvenils de primer any, han debutat amb el primer equip en Tercera.