Ben Affleck vuelve a tener problemas con el alcohol

Ben Affleck ha admitido haber cometido "un resbalón" en su lucha por dejar definitivamente el alcohol de lado. El actor, de 47 años, fue visto llegando a la casa de su exesposa Jennifer Garner el domingo por la tarde unas horas después de haber sido visto dando trompicones por las calles de Los Ángeles tras asistir a una fiesta de Halloween acompañado por una mujer, según un vídeo recogido por el portal 'TMZ'. Al ver a los fotógrafos, el actor y director, que parecía estar de buen humor y con un café en la mano, les dijo: "Bueno, ya sabéis qué pasa. Es un error, pero no voy a dejar que me pase más".

"La sobriedad es difícil de alcanzar para todos los que luchan contra la adicción", ha dicho el representante de un Affleck que recientemente explicaba: "He estado en recuperación durante más de un año y eso está ayudando a otros", dijo en referencia a la organización The Midnight Mission, con la que colabora.

"Realmente no me molesta decir que soy un alcohólico. Es parte de mi vida. Es algo con lo que trato a diario. No tiene que ser mi identidad completa, pero es algo en lo que sabes que tienes que trabajar", aseguró en un programa de televisión. El director y protagonista de 'Argo' ha estado entrando y saliendo en varias ocasiones de clínicas especializadas para tratar sus problemas.