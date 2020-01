El Ken humano es una mujer transgénero

Roddy Alves, de 36 años y conocido como el Ken humano o Roddy Doll por su afición a la cirugía para parecerse al célebre muñeco de Mattel, ha revelado en el programa The Morning de la televisión británica que ahora es una mujer transgénero. "Me hice todas esas cirugías plásticas porque realmente quería ser mujer... Lo he estado tratando con especialistas", ha contado. Alves ha reconocido que lleva gastados más de 500.000 euros en operaciones y se arrepiente de algunas de ellas. "Como cuando me operé para tener unos brazos más musculosos y los abdominales más marcados", por ejemplo.

Con su relato, Alves, que nació en Sao Paulo (Brasil) y está afincado en Londres desde los 19 años, ha querido advertir que no es ningún ejemplo a seguir. "Debería haber consultado con un psicólogo antes de empezar a automedicarme con hormonas. Pero ahora no tengo la menor duda de ser mujer. Todavía tengo más cirugías plásticas que hacer, me agrandarán los senos, quiero tener una voz más femenina y en un año tendré mi cirugía de reasignación de género", ha adelantado.