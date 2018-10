Meghan y Enrique esperan su primer hijo

Han esperado a que pasaran los fastos de la boda de Eugenia de York el pasado viernes para no robarle protagonismo a los novios y lanzar, ayer lunes, la noticia: Meghan Markle está embarazada. Así lo confirmaron a través de un comunicado tanto la casa real británica como Kensington Palace, residencia oficial de los duques de Sussex. «Sus altezas reales aprecian todo el apoyo que han recibido alrededor de todo el mundo desde su boda en mayo y están encantados de compartir las buenas noticias con todos», asegura el palacio de Kensington. La criatura nacerá la próxima primavera. Y ya hay quien, como Rebecca English, enviada del Daily Mail, asegura que la duquesa de Sussex ya ha superado las 12 semanas y el bebé nacerá a finales de abril.

Meghan, de 37 años y por lo que se ve integrada perfectamente en la familia real británica, y su esposo el príncipe Enrique, se encuentran ahora en Sídney, en el que es su primer viaje oficial, que se prolongará por espacio de 16 días y donde tienen previsto viajar también Fiji y Tonga. Al parecer la pareja ha buscado consejo médico y ha decidido seguir adelante con los planes previstos.

Según los periodistas que cubren esta primera gira de la pareja por Australia, ambos contaron la noticia al resto de la familia real británica el viernes, durante el enlace de Eugenia de York y el marchante de licores Jack Brookbank. Ponían así punto final a las especulaciones desatadas cada vez que la exactriz norteamericana vestía ropa que indujera a pensar que disimulaba un posible embarazo. En el enlace lució un abrigo azul amplio de Givenchy.

Mientras, la prensa británica, que no ha evitado el debate sobre la edad de la duquesa y la necesidad de no esperar demasiado a acelerar la descendencia, ya se ha lanzado a barajar nombres para el bebé. Apuestan por los tradicionales Alice, Mary, Elizabeth o Victoria si es una niña y Arthur, Edward o James si es un niño.

Este primer hijo de los duques de Sussex será el séptimo en la línea de sucesión al trono británico, por detrás de Carlos, príncipe de Gales; de Guillermo de Inglaterra y sus hijos (Jorge, de 5 años, Carlota, de 3 y Luis, de meses); y de su padre, el príncipe Enrique. La madre de Meghan Markle, Doria Ragland, que ahora reside en Londres, ha emitido un comunicado a través del palacio de Kensington en el que asegura que está «muy contenta de estas preciosas noticias y deseando dar la bienvenida a su primer nieto». Kensington no ha querido aclarar si el padre de la duquesa, Thomas Markle, con quien no tiene relación y no estuvo es su boda, ha sido informado del embarazo.

Enrique y Meghan se casaron en el castillo de Windsor el pasado 19 de mayo. Fue un enlace multitudinario, retransmitido por la cadena BBC, con más de mil invitados. Pero también fue una ceremonia llena de detalles íntimos y donde la novia caminó sola un tramo de la iglesia hasta llegar al altar.