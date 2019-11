Trump inicia el proceso formal para salir del Acuerdo del Clima de París

Con una carta enviada a Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas, la Administración de Donald Trump ha puesto en marcha este lunes el proceso oficial para que Estados Unidos abandone el Acuerdo de París, el pacto global alcanzado en 2015 para combatir el cambio climático.

La salida, prometida por Trump en campaña, anunciada cinco meses después de su llegada a la Casa Blanca e iniciada ahora en el primer día en que lo permitían los protocolos, culminará en un año. Y el 4 de noviembre de 2020, justo un día después de las elecciones presidenciales, EEUU se convertirá en el único país del mundo fuera del acuerdo global, una herramienta que científicos y activistas consideran tan insuficiente como imprescindible ante la crisis climática.

El inicio del proceso ha sido anunciado por el secretario de Estado, Mike Pompeo. En un mensaje en Twitter y un comunicado, el jefe de la diplomacia estadounidense ha resucitado el argumento económico que usó Trump en 2017, alegando que los compromisos de reducción de emisiones que adoptó el gobierno de Barack Obama cuando firmó el Acuerdo (entre un 26 y un 28% respecto a los niveles de 2005) representan un “injusto peso económico impuesto a trabajadores, negocios y contribuyentes estadounidenses”. EEUU ha sido históricamente el mayor contaminante del mundo, actualmente solo está por detrás de China y es el mayor productor de petróleo y gas.

Today we begin the formal process of withdrawing from the Paris Agreement. The U.S. is proud of our record as a world leader in reducing all emissions, fostering resilience, growing our economy, and ensuring energy for our citizens. Ours is a realistic and pragmatic model.