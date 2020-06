Trump prolonga y expande las restricciones a trabajadores extranjeros

La crisis económica que ha acompañado a la pandemia del coronavirus ha vuelto a dar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, un marco para endurecer sus políticas de migración. Este lunes el mandatario ha firmado una proclamación presidencial por la que prolonga hasta diciembre restricciones impuestas en abril a extranjeros que buscan trabajo en EEUU. Además, ha expandido esas restricciones que ya impuso a la concesión de permisos de residencia (las ‘green cards’) a determinados tipos de visados que no se habían visto afectados, incluyendo ahora los de trabajadores altamente capacitados, lo que ha provocado críticas de “miopía” por parte de gigantes tecnológicos que contratan a la mayoría de esos inmigrantes y denuncias de grupos como la Cámara de Comercio de que se trata de “un intento de restringir la inmigración legal”.

El argumento de Trump es que “bajo circunstancias normales programas de trabajo temporal pueden dar beneficios a la economía pero bajo las extraordinarias circunstancias de contracción económica por el brote de Covid-19 representan una amenaza inusual al empleo de trabajadores estadounidenses”. Y en ese marco, con el paro en el 13.3%, amplía y extiende las restricciones hasta el 31 de diciembre, con la ventana abierta a continuar esos vetos “si fuera necesario”.

Amplio impacto

Entre los visados afectados están los H-1B, tres cuartas partes de los cuales aproximadamente se usan para fichajes en el sector tecnológico, y los H-2B que se otorgan a trabajadores temporales en sectores no agrícolas como hospitalidad, construcción o jardinería.

Asimismo, se impone la restricción para los visados L-1, que se conceden a ejecutivos de empresas para su traslado a EEUU y los visados J, centrados en intercambios culturales y que afectarán entre otros a profesores visitantes, otros académicos y becarios. Según algunas lecturas, del veto a estos últimos quizá puedan salvarse quienes acuden a EEUU como 'au-pairs'.

En todos los casos se limita también la concesión de visados a los familiares de los solicitantes. Las restricciones no aplican a quienes ya están trabajando con esos visados en EEUU y solo afectan a quienes pretendían iniciar su solicitud desde el extranjero. Y quedan exentos quienes vayan a proveer servicio o trabajo temporal considerado esencial para mantener la cadena de suministro de alimentos o algunos casos no especificados que puedan considerarse de “interés nacional”, así como personal médico pero solo si su trabajo está vinculado con el coronavirus.

Críticas incluso republicanas

Solo quienes han estado abogando por una línea extrema contra la inmigración han celebrado la decisión de Trump, cuestionada incluso por algunos de sus aliados republicanos. Entre ellos está el senador Lindsay Graham, que fue uno de los varios congresistas conservadores que el 27 de mayo enviaron una carta solicitando a Trump que reconsiderara las restricciones y este lunes ha advertido de que su nuevo veto "tendrá un efecto escalofriante en la recuperación económica".

This decision, in my view, will have a chilling effect on our economic recovery at a time we should be doing all we can to restore the economy.