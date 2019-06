El PSPV rompe negociaciones con CeN y acerca un gobierno en minoría en Nules

Mucho tendrían que cambiar las cosas para que el próximo sábado Centrats en Nules no afronte una investidura en solitario. Al menos, el PSPV-PSOE dio ayer por la tarde por finalizados los contactos, tras recibir la sugerencia de un gobierno «de consenso» que incluiría a los 17 concejales de la corporación, en el que CeN asumiría la alcaldía y todo lo demás sería negociable.

La sorpresa llegó por la mañana, cuando la plataforma que lidera el actual alcalde, David García, hizo público un comunicado en el que informaba de su singular invitación. Iba a trasladar una carta a todos los partidos afirmando que asumen «sus propuestas programáticas». En la carta piden «formalmente el apoyo a la investidura como munícipe de David García», al tiempo que instan al resto de partidos «a formar parte del equipo de gobierno, analizando entre todos los perfiles de los concejales».

SIN ACUERDO

Ninguno de los destinatarios se ha tomado la oferta en serio. De hecho, en el momento en el que el PSOE tuvo conocimiento de esta circunstancia, su candidato, Adrián Sorribes, aseguró: «Nosotros queremos un acuerdo programático por escrito y una alcaldía negociable. Todo lo que no pase por ahí no podemos aceptarlo». A lo que añadió: «Nos piden que hagamos un acto de fe ciega que no es posible». Y es que David García volvió a ser muy explícito. Todo sería negociable, menos el cargo de primer edil. En cuanto a la gestión, en ese supuesto ejecutivo de consenso, señaló que se haría «siempre buscando quién tiene el mejor perfil, profesional o personal, para cada área municipal».

Més Nules se pronunciará sobre su voto mañana, mientras que el PP mantuvo ayer un nuevo contacto para plantear sus matices al planteamiento de CeN.