Iberdrola celebra a Castelló el Dia Internacional del Voluntariat

Davall la consigna Junts construïm el món que volem!, Iberdrola va organitzar el seu Dia Internacional de Voluntariat dedicada a la lluita contra el canvi climàtic. Per a això, va dirigir les seues activitats de voluntariat a cura del medi ambient, així com a la inclusió de diferents col·lectius vulnerables i la sensibilització amb la diversitat.

Més de 1.800 voluntaris van participar en esta jornada en els distints països en què la companyia energètica espanyola està present (Espanya, Regne Unit, Estats Units, Mèxic i Brasil). Ací a Castelló, Iberdrola va oferir una oportunitat perquè els empleats del grup canalitzaren el seu esperit solidari per mitjà de la participació en projectes socials alineats amb els valors de la companyia, a més de contribuir a la consecució dels Objectius de Desenrotllament Sostenible (ODS) de Nacions Unides. Així, empleats de la companyia energètica van realitzar una jornada mediambiental en la residència de l’associació Afanias, en la que es van dur a terme grups de treball entre els voluntaris i els usuaris del centre i tallers per a fomentar el respecte al medi ambient i d’iniciació a la jardineria.

ALTRES ACTIVITATS / Però això no va ser tot, ja que Iberdrola va voler també organitzar altres accions a la Comunitat Valenciana, col·laborant en diferents activitats de rehabilitació d’espais naturals, sensibilització cap a la diversitat, conscienciació en la lluita contra el canvi climàtic i activitats mediambientals. En este sentit, en València van contribuir al manteniment i adequació de la zona de dunes del Parc Natural de l’Albufera, per mitjà de la neteja d’espècies invasores i la reforestació amb plantes autòctones. Es va col·laborar així mateix amb Asindown i amb la Fundació Espurna, que treballen per les persones amb discapacitat intel·lectual fomentant l’autonomia i la consciència mediambiental dels beneficiaris.

A Alacant, Iberdrola va dur a terme en les dunes de Guardamar del Segura, ubicades en la platja dels Tusales, en el parc Alfons XIII, labors de neteja d’espècies invasores que estan acabant amb la biodiversitat i arreplega de residus plàstics amb la participació de l’associació APSA.