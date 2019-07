Iberdrola ha realitzat una inversió de mig milió d’euros en la presa de Vallat, en la comarca castellonenca de l’Alt Millars, per a la instal·lació d’un conducte que possibilite el pas de l’aigua corresponent al cabal ecològic del riu Millars.

La companyia energètica va iniciar al març l’actuació, que ha consistit en la perforació de la presa per a la col·locació d’una canonada de mig metre de diàmetre i 60 metres de longitud en la base de l’embassament, la finalització i posada de la qual en funcionament està prevista per a les pròximes setmanes.

La nova instal·lació, segons diuen des de l’empresa, compta amb tres vàlvules que permetran l’obertura i tancament del conducte per a així fer complir el pla hidrològic de la demarcació de la conca del Xúquer, a la que, recordem, pertany el riu Millars.

A més, Iberdrola ha realitzat el sosteniment d’una de les vessants de l’embassament per a garantir l’alimentació d’aigua en aquesta nova presa.

En paral·lel a aquests treballs, la companyia espanyola líder en energia informa també que està treballant de manera conjunta amb la Confederació, amb Protecció Civil i amb els ajuntaments de la zona per a la instal·lació de punts d’avís a la població, necessaris per al Pla d’Emergència de la presa de Vallat.

Aquest pla, assenyalen des d’Iberdrola, establix una organització del personal i material necessari per a controlar la seguretat de la presa i facilita la posada en marxa dels servicis i recursos necessaris per a protegir a la població en cas d’incident, proporcionant la informació bàsica per a actuar correctament.

VISITA / Cal destacar que la setmana passada la consellera d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital de la Generalitat, Carolina Pascual, va visitar la central hidroelèctrica d’Iberdrola a Vallat, on va poder conéixer les actuacions que l’empresa està realitzant en I+D+i i que està aplicant a la Comunitat Valenciana.

Iberdrola lidera la transició energètica cap a un model sostenible a través de les seues inversions en energies renovables, xarxes intel·ligents, emmagatzematge d’energia a gran escala i transformació digital. L’aposta per les energies netes ha convertit a la companyia en un referent nacional i internacional per la seua contribució a la lluita contra el canvi climàtic i la sostenibilitat.

Amb la realització d’aquest tipus d’actuacions l’empresa mostra el seu respecte pel medi ambient i la biodiversitat, així com el compromís per continuar construint vincles i relacions amb l’entorn en què desenvolupa la seua activitat.