El reciclatge per una mobilitat més sostenible

La Setmana Europea de la Mobilitat ha comportat diverses campanyes de sensibilització per a participar pel nostre medi ambient. Els tallers que du a terme Recicla amb els Cinc Sentits per tota la Comunitat Valenciana van nàixer precisament amb eixe fi, sensibilitzar i conscienciar a la ciutadania sobre el reciclatge, la seua relació amb el medi ambient i la lluita contra el canvi climàtic.

En ells es dóna a conéixer, per exemple, que si reciclem sis llandes o botelles de plàstic cada u, evitem la quantitat de CO2 que emet un tub d’escapament d’un cotxe circulant durant 10 minuts, o que amb 80 llandes es poden fabricar les llandas per a una bicicleta. En estos tallers l’equip d’educació ambiental explica d’una forma senzilla i amena quines són les claus per a adquirir bons hàbits a l’hora de reciclar. De fet, la finalitat d’este projecte és compartir la importància del reciclatge, la necessitat d’implantar bones pràctiques ambientals i aprendre que molts dels residus que generem no són fem i poden ser recuperats.

A més, uns dels senyals d’identitat d’este programa és el seu caràcter inclusiu, dedicant especial atenció a les persones amb capacitats diferents de través de la posada en marxa d’un ampli programa de tallers amb materials de treball específics, realitzats amb la col·laboració de les organitzacions i ong’s d’estos col·lectius a la Comunitat Valenciana.

Recicla amb els Cinc Sentits és un programa de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupaament Rural que compta amb la participació dels Sistemes Col·lectius de Responsabilitat Ampliada del Productor (SCRAP) per a la correcta gestió dels residus: Ecoembes, Ecovidrio, Ambilamp, Fundació Ecolec, Fundació Ecotic, Fundació EcoRaee’s, Ecoasimelec, Ecofimática, Ecolum, Europeam Recycling Platform i Sigre.