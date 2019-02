L'UJI commemora el Dia Europeu de la Salut Sexual informant l'estudiantat

La Universitat Jaume I, a través del programa UJI Hàbitat Saludable i el Programa UJI Pride, coordinat per Salusex, ha celebrat avui la commemoració del Dia Europeu de la Salut Sexual per a recordar la importància que tant els factors físics, com els psicològics i socials tenen per al benestar sexual de les persones i, en conseqüència, per a la seua qualitat de vida. Al mateix temps, han aprofitat aquest dia per a visibilitzar el perjudici que alguns hàbits, com el consum d'alcohol, tenen per a la salut sexual i el benestar en general.

L’activitat, que també es van desenvolupar el dilluns dia 12, ha consistit en la instal·lació d'una taula informativa itinerant que ha recorregut tot el campus de la Universitat. L'objectiu és sensibilitzar la comunitat universitària sobre la importància de la cura de la salut sexual i difondre coneixements que permeten transformar alguns estereotips i mites associats a la sexualitat.

Durant aquesta setmana també s'ha iniciat la inscripció del curs «Salut i drogues: prevenció i reducció de riscos» que busca conscienciar l'estudiantat universitari sobre l'impacte del consum de substàncies en la salut, així com dotar d'eines per a dur a terme accions preventives. Al mateix temps, es visibilitzaran els recursos que a la Universitat Jaume I atenen la cura de la nostra salut sexual com el Centre Sanitari, la Unitat d'Investigació Sobre Sexualitat i Sida i el Punt Violeta/Rainbow.

Segons l'estudi realitzat sobre els estils de vida en l'estudiantat universitari, al voltant del 24% dels enquestats no sentia satisfacció amb les seues relacions sexuals per diferents motius com els complexos, la vergonya o la por a les malalties de transmissió sexual. No obstant això, només el 60% utilitzava el preservatiu de manera sistemàtica.

Amb aquestes accions, l'UJI continua sumant esforços per a potenciar la universitat com un entorn promotor de salut en pro del benestar de la comunitat universitària i de la societat en el seu conjunt.