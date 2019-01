El Bus de la Llengua, a les comarques de Castelló en 2019

El bus ha estat ja a les localitats de Castelló de la Plana i Almassora, i continuarà el seu recorregut per Vila-real, Borriana, Nules, la Vall d'Uixó, Moncofa i Onda. En total, es preveu la visita de vora 2.000 escolars, a més del públic general.

Cal recordar que aquesta campanya institucional té per objectiu la promoció social del valencià, i que està fonamentada en els principis que inspiren la política lingüística de la Generalitat, que aposta per la diversitat lingüística i la cohesió social com a valors bàsics per a l'assoliment de l'equitat lingüística.

L'autobús, un dels elements de promoció de la campanya, disposa de la presència de dos monitors encarregats d'organitzar els tallers dissenyats per a dinamitzar les visites, tant per a centres educatius com per al públic general.

La finalitat dels tallers és motivar i divertir els participants, per això cada proposta té en compte tant el component didàctic com el lúdic. Amb el bus es promou la diversitat lingüística mitjançant jocs i concursos que busquen la complicitat del públic.

L'autobús també disposa de 'marxandatge' de la campanya 'Sempre teua. La teua llengua', com samarretes, bosses de mà, xapes i llapis, per als visitants i centres educatius que participen en els tallers.



D'altra banda, al gener la campanya arriba a centres comercials i cinemes amb accions especials, per tal de reforçar la presència del valencià en aquests espais d'oci.

Segons el director general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, Rubén Trenzano, "les conclusions de l'enquesta sobre l'ús del valencià 2015 ens han donat la clau per a obrir a la llengua espais que s'han anat perdent. Volem que la gent no es convertisca en castellanoparlant quan entra en una gran superfície comercial".

D'aquesta manera, 'Sempre teua. La teua llengua' està present en un total de 146 pantalles distribuïdes en 8 centres comercials: 4 centres d'oci de les comarques d'Alacant, 1 de les de Castelló i 3 de les comarques de València.

Així mateix, l'espot de la campanya s'ha projectat en cinemes durant les vacances de Nadal, i es projectarà fins a finals de gener en 40 sales valencianes.

Tota la informació de 'Sempre teua. La teua llengua' es pot trobar en el web consultar ací i en les xarxes socials (Twitter i Facebook) amb l'usuari: @SempreTeua.