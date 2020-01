210.000 jóvenes recibirán este año la nueva vacuna contra la meningitis

Más de 210.000 adolescentes de la Comunitat Valenciana recibirán este año la nueva vacuna contra la meningitis, que protege frente a cuatro cepas de la bacteria del meningococo (A, C, W e Y). El paulatino aumento de casos en Europa provocados por las cepas que no están cubiertas por la vacuna que se pone a niños y niñas (a los cuatro y 12 meses y que solo cubre contra el serotipo C) obligó al Ministerio de Sanidad a incluir esta nueva vacuna tetravalente el pasado mes de abril en el calendario de vacunación para jóvenes de 12 años, que hasta ahora recibían una dosis de recuerdo a esa edad pero solo frente al tipo C.

Con el objetivo de tener a una mayor población inmunizada frente a esta grave enfermedad, Sanidad también estableció que a lo largo de dos años se vacunara a jóvenes nacidos a partir de 2001. Ahora ha sido la Conselleria de Sanidad la que ha establecido cómo se va a llevar a cabo este rescate de adolescentes, el grupo de edad que es el principal portador de la bacteria y que, después de los lactantes, es el más afectado por la meningitis.

Pauta para 2020 / Desde principios de este nuevo año se ha empezado a administrar la vacuna a las personas nacidas en los años 2001 y 2002 (99.139 jóvenes en toda la Comunitat?Valenciana), además de aquellas que nacieron en 2008 y que este año cumplirán 12 años y, por tanto, la tienen incluida en el calendario de vacunación (57.001 según las cifras del?INE). También se protegerá frente a la enfermedad a la población nacidas en 2006 (54.421 adolescentes), aprovechando que a los 14 años tienen que ser vacunados de la difteria y el tétanos. «Así se minimiza el número de consultas y se mejora la cobertura a dicha edad», señala Sanidad. Desde el 1 de enero de 2021 se vacunará a jóvenes de los años 2003, 2004 y 2005. El grupo nacido en 2007, y que acaba de cumplir los 12 años este 2019, ha sido el primero en ser vacunado con la tetravalente.

La Conselleria señala que, por el momento, no se va a hacer un llamamiento para que las familias lleven a sus hijos a vacunarse. «Como se sabe cuántos jóvenes hay susceptibles de recibir la vacuna cada año, se observará si acuden o no y, en caso de que el número sea bajo, se adoptarán medidas específicas», indican desde el departamento de Ana Barceló. Sí que se hará una campaña de captación activa para jóvenes de 15 años, «ya que a esa edad dejan de ir al pediatra». A esas familias, Sanidad les enviará cartas informativas o SMS.

En la Comunitat Valenciana, los bebés son vacunados a los cuatro y a los 12 meses frente al meningococo C, que provoca una de las clases de meningitis más graves y fulminantes. Hasta este ejercicio, a los 12 años se administraba una dosis de recuerdo, pero el paulatino aumento de casos de meningitis provocados por otras familias de meningococos, sobre todo la X e Y, que producen mayor mortalidad, ha llevado al Ministerio a tomar cartas en el asunto y modificar el calendario de vacunación de forma que se incluyan nuevas cepas.