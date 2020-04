Andalucía pide abrir ya comercios y deja bares y restaurantes para finales de mayo

Andalucía trabaja ya en su propio calendario de desconfinamiento poscoronavirus, que trasladará este lunes al Ministerio de Sanidad para participar en el plan nacional, y contempla la vuelta a la normalidad en breve de sectores económicos fundamentales para la región. Así, se propone la apertura del comercio y las peluquerías desde el 11 de mayo, una vez que concluya la prórroga actual del decreto de Estado de Alarma. Una semana después, el 18 de mayo, se podrían volver a celebrar funerales, pero sin velatorios. Pero la fecha clave es el 25 de mayo, cuando la comunidad más poblada del país considera que se podrían reabrir bares y restaurantes, aunque siempre manteniendo las medidas de seguridad personal.

Estas medidas, que serán detalladas este lunes por el comité técnico creado por la Junta de Andalucía, están sujetas a que no haya ningún rebrote de la enfermedad y los parámetros actuales se mantengan. Aunque se contabilizan ya 1.145 fallecidos y más de 13.000 contagios acumulados, sólo quedan ya 768 personas ingresadas en los hospitales de las ocho provincias, de las que 195 permanecen en estado crítico en las Ucis. Y en las últimas 24 horas, ningún enfermo ha necesitado este tratamiento intensivo. Unos datos que llevan al presidente Juanma Moreno a pedir que Andalucía sea de los primeros territorios en dejar atrás el confinamiento, según ha repetido este domingo tras la conferencia de presidentes autonómicos.

Desescalada por provincias

Según detalló Moreno Bonilla tras ese encuentro, el presidente Pedro Sánchez ya tiene en su poder el documento base, del que sólo nos ha adelantado que la unidad de desconfinamiento serán las provincias, no las comarcas o los distritos sanitarios. Un planteamiento que Andalucía considera injusto dado que hay zonas en Almería y Huelva donde no se ha registrado un solo contagio por coronavirus, pero que sin embargo deberían esperar para volver a la normalidad porque las medias provinciales son más elevadas. En total, apuntó el presidente andaluz, el 35% de los municipios andaluces (275 de los 786) están libres de coronavirus.

Así, aunque las ocho provincias cumplen en estos momentos con los criterios del Ministerio de Sanidad para autorizar el desconfinamiento, como una tasa de contagio por debajo de 1, el índice de casos más bajo por cada 100.000 habitantes y la posibilidad de doblar el número de camas UCI en caso de rebrote, si queremos ser más rigurosos, hay zonas que suponen más riesgo y se podría plantear un plazo distintas para ellas.

Sin margen de tiempo para propuestas

También reprocha el andaluz que el Gobierno central no haya aceptado la propuesta de Andalucía de autorizar un desconfinamiento por sectores de actividad. Moreno Bonilla mostró además su desconfianza por el nivel de implicación que los territorios tendrán en el plan nacional de desescalada, ya que deben trasladar sus propuestas este lunes y el documento final será presentado un día después. No sabemos si tendrán en cuenta nuestras propuestas, porque el margen de maniobra es escaso, lamentó.

En cualquier caso, aseguró que Andalucía trabaja ya con varios escenarios por provincias, por distritos sanitarios, por comarcas o por municipios, como nos digan. Cumplimos los requisitos y sabemos por donde empezar con los criterios del mando único. Eso sí, aseguró que la comunidad añadirá un plus de seguridad para que el riesgo sea el menor posible, incidiendo en cualquier caso en que no existe riesgo cero hasta que no haya vacuna o curación posible.

La propuesta andaluza pone el acento en el tejido productivo andaluz, basado en las pymes y el turismo, asumiendo en cualquier caso que las condiciones serán diferentes a las que había al inicio de la crisis, como un aforo más reducido, nuevas normas de higiene y protocolos de desinfección y autoprotección. Andalucía pedirá autorización para retomar las celebraciones religiosas ya el próximo fin de semana, a las que seguirían las peluquerías y centros de estética personal o el comercio en general el 11 de mayo. El 15 podrían empezar a celebrarse los funerales, aunque sin velatorios, y desde el 25 de mayo se podría volver a abrir bares y restaurantes, siempre guardando las distancias de seguridad.

Aforos limitados en playas

El turismo es el otro sector que preocupa al presidente andaluz, ya que representa el 14% del PIB autonómico y el 16% del empleo. Moreno Bonilla desveló que Sánchez asume ya la necesidad de aprobar un plan nacional de rescate, que el Gobierno central no descarta, y afirma que le darán una vuelta a la planificación del verano en las costas. En este sentido, el presidente andaluz reconoce que la reapertura y el uso de las playas todavía deberá ser estudiado en profundidad, ya que algunas no se podrán abrir por tener escaso aforo, y otras podrán hacerlo con una distancia mínima entre toallas y hamacas. En cualquier caso, avanzó, tendrán aforo limitado y vigilancia por parte de las Fuerzas de Seguridad para garantizar ese distanciamiento entre usuarios.