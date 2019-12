Arde un lujoso yate de Marc Anthony en Miami Vídeo

El yate 'Andiamo', que, según diversas fuentes, pertenece al cantante estadounidense Marc Anthony, se incendió la pasada noche por causas desconocidas en una marina de Miami y quedó parcialmente hundido, sin que nadie resultara herido.

Más de 45 bomberos combatieron el fuego declarado en el yate, que solo quedó apagado al cabo de dos horas de arduo trabajo en la Island Garden Marina, situada en Watson Island.

At 7:30 p.m. on Wednesday, Dec. 18, #MDFR #Fireboat21 & #Fireboat73 along with @miamibeachfire assisted @miamifirerescue in responding to a yacht fire at the marina located on Watson Island.



