Aterriza en Zaragoza un avión procedente de China con 500.000 mascarillas

Un avión cargado con 500.000 mascarillas quirúgicas ha aterrizado a las 15:10 horas de este martes en el aeropuerto de Zaragoza en el vuelo CK217 procedente de China. Se trata de una donación de la Fundación Jack Ma y la Fundación Alibaba al Gobierno español, que ahora repartirá el material entre todas las comunidades autónomas. La mercancía ha salido del aeropuerto dentro de un tráiler.

De acuerdo con las dos fundaciones, es una muestra más de solidaridad con España, uno de los países que más está sufriendo las consecuencias del virus que se originó en China. En su cuenta de Twitter, la Fundación Jack Ma sostiene que son medio millón las mascarillas donadas, dato confirmado oficialmente por el ministerio a El Periódico de Aragón.

Arriving today from Shanghai to Zaragoza, Spain – the first donation shipment containing 500,000 face masks & other medical equipment to support the battle in Spain against the coronavirus. Thanks to all who made this happen. Together we can win! #estevirusloparamosentretodos pic.twitter.com/NUZGr07KWf