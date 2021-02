Boicotean una charla contra el machismo en Alicante y amenazan con matar a sus participantes

Frases como «vais a morir todas», «viejas de mierda» o «vuelve a la cocina» salpicadas de imágenes de nazis. Una actividad telemática contra la violencia machista fue el pasado miércoles boicoteada por una o varias personas, amenazando de muerte a las mujeres que participaban en la misma. Una vergonzosa agresión que ha sido puesta en conocimiento de la Guardia Civil y que ha indignado al Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig (Alicante), que ha condenado los hechos.

La charla, abierta a todo el publico, registró en unos pocos minutos una avalancha de usuarios que querían participar, unos 40, al parecer en una acción coordinada por parte de varias personas. Una vez dentro, «reventaron» la actividad con insultos machistas, amenazas de muerte e imágenes de desfiles militares nazis y de Hitler, lo que obligó a suspender la charla.

El Ayuntamiento, desde el área de Igualdad, realiza una serie de actividades para el fomento de la misma entre la ciudadanía, bajo el lema «talleres de inclusión e igualdad». Debido a la pandemia, las últimas charlas fueron adaptadas a formato telemático. Y la que estaba programada para la tarde del pasado miércoles versaba sobre la prevención de la violencia de género, en base a las vivencias de una superviviente de esta lacra social. Pero la charla fue interrumpida por un boicot machista, según explicaron el jueves desde el Ayuntamiento y corroboró una de las participantes.

Aluvión de participantes

El encuentro comenzó pasadas las 17.30 horas y, tras una exposición, justo en el momento en el que la superviviente empezó a relatar su experiencia y había una docena de personas en la sesión, entraron cerca de 40 personas a la charla, que era abierta, siendo autorizados por la moderadora al desconocer sus intenciones. Acto seguido llegó el boicot, con una música estilo hardcore en un volumen muy elevado que empezó a sonar. En un primer momento, las personas que se encontraban en la sesión pensaron que era un problema técnico. Pero de repente, una voz de fondo amenazante comenzó a sonar diciendo «vais a morir todas». De forma paralela, en el chat comenzaron a aparecer mensajes con las palabras «guarra», «puta» o la frase «vuelve a la cocina». Todo iba acompañado también con imágenes de desfiles de militares nazis y de Hitler en algunas de las ventanas donde deberían aparecer los usuarios. Un boicot en toda regla a una actividad tan sensible como la concienciación contra la violencia machista.

Ante esta situación, la empresa contratada por el Ayuntamiento para el desarrollo de estas actividades y organizadores de la sesión de Zoom, Filias Desarrollo Comunitario, cerró la videoconferencia. Desde la empresa comunicaron que las ponentes se encontraban bien y que iban a interponer una denuncia ante la Guardia Civil. Además, expresaron que el vídeo de la charla será editado y colgado en redes sociales para que todas las personas que lo deseen puedan verlo.

Una de las participantes mostró a este diario su indignación por lo sucedido y que todo apuntaba a un acción planificada para boicotear la charla.

Manifestación de odio

El alcalde Jesús Villar (PSOE) condenó este ataque a la charla que organizó el Ayuntamiento sobre violencia de género: «Es incomprensible que se sigan dando este tipo de sucesos y existan personas que se dediquen a manifestar su odio en charlas con temas tan sensibles. Desde esta institución se seguirá trabajando por conseguir la igualdad y que cada vez haya menos personas con ese pensamiento tan dañino».

Por su parte, la concejal de Igualdad, Isabel Candela (PSOE), manifestó que «nos parece de muy poca calidad humana y de una gran cobardía este tipo de actos, que no hacen más que darnos la razón cuando afirmamos que no estamos bien y que hemos de continuar trabajando en pro de la Igualdad. Y así lo haremos desde el Ayuntamiento, proponiendo más actividades como estas. Si algo tenemos claro es que no nos van a callar, y seguiremos reivindicando la igualdad real».

Raquel Rodríguez, portavoz de EU, socio de gobierno del PSOE, declaró que «es intolerable esta intromisión y debe condenarse para que acciones tan lamentables y de una bajeza moral tan extrema como esta no vuelvan a producirse», reclamando «tolerancia cero» para este tipo de conductas y para las personas que las consienten, justifican o niegan la existencia de la violencia machista.

Un encuentro sobre los patrones de la violencia de género

El encuentro boicoteado el miércoles por la tarde contaba con la exposición de la trabajadora social especialista en violencia de género y el testimonio de una mujer superviviente de la situación machista. La técnico explicó que a través del relato de la mujer, ella iría dando a conocer los patrones y gestos violentos que suelen darse en este tipo de situaciones. Y cuando empezaba su intervención la víctima de violencia machista se produjo la intolerable agresión.