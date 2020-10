El chaleco (en todas sus interpretaciones) es la prenda estrella de la temporada

Lo anunciaron las pasarelas de otoño-invierno, el 'street style' lo corroboró y ahora lo confirman las chicas con más estilo de Instagram: el chaleco va camino de convertirse en la prenda más buscada de la temporada!

Ya te avisamos del auge de los chalecos de punto, la pieza tendencia que ha conquistado a las expertas en moda y que estará por todas partes en los próximos meses; sin embargo, el repertorio visto en los últimos tiempos nos hace confirmar que hay vida (y 'lookazos') más allá: chalecos de traje, de largo maxi, de estilo masculino... todas sus versiones darán mucho que hablar esta temporada!

Los desfiles celebrados en las capitales de la moda son el mejor escaparate de todas las posibilidades que ofrece esta prenda, todavía poco explotada en el armario femenino. Lo vemos como tercera pieza de los trajes más clásicos en The Row, Dolce & Gabbana o Burberry, jugando con el 'layering' (o el arte de vestir a capas) en Louis Vuitton, Rodarte o Celine, y en su interpretación más 'casual' en la propuesta de Christian Dior.

Tal es su éxito que, a estas alturas de la temporada, no queda una firma 'low cost' o 'high street' que no cuente con algún chaleco en su nueva colección: Mango, Zara, Adolfo Domínguez, Sandro o Asos tienen algunos de nuestros diseños favoritos. Y, por supuesto, las 'influencers' e 'it girls' ya han empezado a lucirlos en Instagram, convenciendo a sus miles de seguidores de que incluyan este tipo de prenda en su armario.