El ciclón 'Fani', el más fuerte en los últimos 5 años, alcanza la costa oeste de la India

El ciclón Fani, la tormenta más fuerte que ha azotado la India desde el 2014, ha tocado tierra este viernes por la mañana en la costa del estado oriental de Odisha acompañado de vientos de hasta 195km/h. Más de un millón de personas han sido evacuadas en la costa oriental india en los últimos días como medida de prevención ante la llegada del ciclón, calificado de "extremadamente severo".

Las lluvias torrenciales y los fuertes vientos continuarán durante todo el viernes en la región de Odisha, según ha informado el director general del Departamento Meteorológico de la India, K. J. Ramesh. "Después de tocar tierra esta mañana, el ciclón Fani comenzó a debilitarse y es probable que entre en Bangladesh el sábado por la noche", ha dicho Ramesh, añadiendo que ningún otro ciclón ha tenido una duración tan larga en abril.

Según las previsiones meteorológicas, Fani continuará moviéndose tierra a dentro hacia el noreste, perdiendo fuerza mientras continúa su camino hacia Bangladés. "Ayer cerca de 1,1 millón de personas fueron evacuadas de la zona donde se esperaba que llegase el ciclón", ha informado el comisionado especial del Servicio de Socorro del gobierno del estado costero de Odisha, Bishnupada Sethi.

Vientos aullantes con ráfagas de hasta 200 kilómetros por hora han derribado árboles y debilitado el suministro eléctrico de la ciudad turística de Puri, cuyas calles están totalmente desiertas. "El daño en Puri es extenso, las líneas telefónicas están cortadas", ha dicho Sethi, refiriéndose a la zona donde se encuentra el popular templo hindú de Jagannath, de casi 900 años de antigüedad, y que se encontraba directamente en el camino de la tormenta.

The sound and the fury : here's what the landfall at Puri by #CycloneFani actually looked like..



Video by @PIBBhubaneswar pic.twitter.com/4GpvKFkRQ3