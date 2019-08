La Cola de Caballo es la mejor cascada de todo el mundo

No hace falta salir de España para ver la mejor cascada del mundo. O así lo creen los lectores del famoso periódico británico The Guardian, rotativo que ha elaborado un listado con los que considera que son los mejores saltos de agua del planeta. Y de entre todos los que ensalza a nivel planetario, el que se lleva la palma es el conocido como Cola de Caballo, la cascada del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido (Huesca), declarado, no en vano, Patrimonio de la Humanidad.

El reportaje tiene peros, los que han puesto algunos lectores que echan de menos los saltos de agua más notables del mundo, como el Salto del Ángel, las cataratas Victoria, las cataratas de Iguazú o las del Niágara, por citar algunas de las más célebres, aunque lo que persigue The Guardian es divulgar otros no tan populares y no por ello menos impresionantes.

PIRINEOS // La mayor concentración de saltos de agua de España se ubica precisamente en los Pirineos. El acceso a la cascada se hace desde la pradera de Ordesa por un camino balizado y corre paralelo al río Arazas, que va formando numerosos saltos de agua hasta llegar al circo de Soaso, donde se encuentra la Cola de Caballo.