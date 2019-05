Condenan a 5 años a El chicle por intento de agresión sexual

José Enrique Abuín Gey, el Chicle, ha sido condenado por la sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña a cinco años y un mes de prisión por abordar a una joven en el municipio coruñés de Boiro el 25 de diciembre de 2017 con la intención de agredirla sexualmente. El fallo impuesto al hombre, único encarcelado por la muerte de otra chica, Diana Quer, lo considera autor de un delito de detención ilegal consumado y de otro de agresión sexual en grado de tentativa.

El acusado también ha sido condenado a la prohibición de acercarse a menos de medio kilómetro de la víctima, así como a su domicilio, y de comunicarse con ella durante diez años. En cuanto a las indemnizaciones, deberá pagar a la perjudicada 11.546 euros por incapacidad temporal y secuelas.

La Audiencia, tal y como consta en la sentencia, ha determinado que la prueba analizada pone de manifiesto que lo que el acusado buscó desde un principio y consiguió fue privar a la denunciante de su libertad ambulatoria.

Tampoco tienen dudas los magistrados acerca de que su intención era coger a la mujer, «meterla en el coche y trasladarla a algún lugar para satisfacer su ánimo libidinoso».

«No se le ocurre a este tribunal ninguna otra alternativa. Su intención no era la de apoderarse de su dinero o el móvil. Lo que pretendía era coger el teléfono de la víctima para que no pudiese pedir ayuda», atestiguan, y no la sustracción del mismo, como él alegó en el juicio para justificar su comportamiento.