Cs propone una familia numerosa con dos hijos

En plena precampaña de las elecciones generales, Ciudadanos sacó ayer pecho de uno de sus platos fuertes en políticas sociales: extender el título de familia numerosa a las que tengan dos hijos, algo que pretenden poner en marcha en la Comunidad de Madrid, donde gobiernan con el PP, que comparte esta medida.

De hecho, el consejero de Políticas Sociales, Familias y Natalidad, Alberto Reyero --que pertenece al partido liderado por Albert Rivera--, reafirmó el pasado fin de semana su intención de poner en marcha su promesa a lo largo de la legislatura, lo que ha sido jaleado por miembros de su partido en las redes sociales. Si bien las actuales familias numerosas, es decir, aquellas que tienen tres hijos o más, no la comparten.

El presidente de la Federación Española de Familias Numerosas (FEFN), Benito Zuazu, recordó que los recursos son limitados, que los gastos y dificultades de los hogares con más de tres hijos son mayores y que no es adecuado «crear falsas esperanzas» y proponer «café para todos». Asimismo, rechaza que se equiparen las familias monoparentales a las numerosas porque, en su opinión, las primeras requieren de una ley y ayudas específicas, «dado que por ejemplo no es lo mismo el consumo de agua de una familia con cuatro hijos que el de un hogar con dos integrantes». La promesa del consejero madrileño es, no obstante, la de crear un título específico para las monoparentales.

La FEFN presentó ayer un estudio sobre estos hogares que concluye que el 67% de las familias numerosas tienen tres hijos.