Detenidos tres individuos en Bilbao acusados de una violacióin 'en manada'

Tres varones, de entre 33 y 36 años de edad, se encuentran arrestados tras ser acusados de violar y retener a una mujer en un domicilio de Bilbao. Un cuarto varón que también fue detenido inicialmente ha sido puesto en libertad, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad. Al parecer, los hechos se iniciaron en la noche del viernes, día 20, en una vivienda del barrio de Atxuri, en el centro de la capital vizcaína, y fue en la tarde de este domingo cuando la víctima interpuso denuncia por una presunta agresión sexual y detención ilegal.

La Ertzaintza detuvo poco después a cuatro varones, uno de los cuales fue puesto en libertad. Los otros tres individuos se encuentran en dependencias de la Policía vasca a la espera de pasar a disposición judicial. El Ayuntamiento de la ciudad ha expresado este lunes su "máxima condena y su más profunda indignación" por la agresión machista y ha instado a toda la ciudadanía "a no ser cómplice de ningún tipo de agresión sexista y, por tanto, a mantener una actitud de tolerancia e impunidad cero".

En el texto, el consistorio bilbaíno ha expresado su condena por un delito que supone, asegura un "atentado a la integridad física y moral y, en consecuencia, una grave e intolerable vulneración de todos los derechos humanos".En este sentido, el ayuntamiento muestra su "rechazo e incomprensión" por estos hechos, y ha transmitido su "más sincero apoyo a la mujer, así como a su entorno cercano". La declaración aprobada recuerda a los bilbaínos que "agresiones sexuales y sexistas como esta son un reflejo más de la violencia machista que se produce en la sociedad y en la vida cotidiana", tanto en el ámbito privado como en el público y "rechaza cualquier tipo de conducta no respetuosa hacia las mujeres, desde los gestos y actitudes sexistas hasta las agresiones más extremas".

Por ello, el ayuntamiento, "en su compromiso por conseguir una sociedad bilbaína justa e igualitaria", insta a toda la ciudadanía a "no ser cómplice de ningún tipo de agresión sexista y, por tanto, a mantener una actitud de tolerancia e impunidad cero". El texto recuerda que todos han de posicionarse "activamente" ante cualquier expresión de violencia contra las mujeres, "denunciándola, no consintiéndola, no permaneciendo en silencio" y mostrando apoyo a quienes la hayan sufrido; en definitiva, han destacado, "adoptando una responsabilidad individual y colectiva frente a las agresiones machistas".

Asimismo, añade que el Consistorio participará en los actos de repulsa convocados por dicha agresión y pone a disposición de la víctima los servicios municipales del Programa de Atención y Prevención en Violencia de Género con el fin de prestar una atención "integral y especializada".