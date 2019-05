Un fundador de Facebook propone fragmentar el grupo

Un fundador de Facebook, Chris Hughes, que abandonó la compañía para participar en la campaña electoral que hizo presidente de EEUU a Barack Obama, pide trocear el conglomerado empresarial que preside Mark Zuckerberg, al que acusa de haber sacrificado la protección de la vida privada «por los clics».

En una tribuna publicada en The New York Times, Hughes, actualmente editor de la revista política The New Republic, propone desgajar Whatsapp e Instagram de la red social y dejar a esta en su propósito original de conectar personas. «Zuckerberg ha creado un Leviatán que elimina el espíritu de la empresa y restringe la elección de los consumidores», afirma. A su juicio, la influencia de su principal accionista en la compañía es «asombrosa, mucho más grande de la que tiene cualquier otra persona en el sector privado o en el gobierno», porque, dice, controla el consejo de administración, «que funciona como un comité consultivo». Y acusa a sus colaboradores de aplaudirle en lugar de desafiarle o llevarle la contraria.

Hughes atribuye a Zuckerberg la capacidad de decidir cómo se configuran los algoritmos de Facebook, Instagram y Whatsapp, «y quién puede ver qué», señala, y se muestra arrepentido de no haber pensado más en las consecuencias del producto que crearon y cómo el algoritmo del muro puede influir en la sociedad.

La compañía de Zuckerberg no ha tardado en contestar al artículo de Hughes. Para Facebook, no se trata de separar las compañías sino de «regular internet».H