Las infecciones venéreas se disparan en pleno 'boom' de las 'app' de citas

Las autoridades sanitarias alertan de que en los últimos años han aumentado los casos diagnosticados de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) en España. La sífilis es uno de los casos que más llama la atención, ya que hace unos años estaba colocada como la ITS más estable y ahora, en la Unidad de Infecciones de Transmisión Sexual Drassanes-Vall dHebron se ve prácticamente un caso al día, según explica el doctor Martí Vall, facultativo especialista de esta unidad. "Se han multiplicado por cuatro el número de diagnósticos en los últimos años", asevera el experto. De hecho, en Cataluña la tasa global de sífilis ha pasado de 4,9 casos por cada 100.000 habitantes en el 2008 a 22,9 casos en el 2017, según el informe de la Generalitat sobre vigilancia epidemiológica de las infecciones de transmisión sexual.

Esto coincide con el 'boom' en los últimos años de aplicaciones de citas como Tinder y Grindr, las cuales, según los expertos, constituyen uno de los factores a tener en cuenta. Su eclosión ha facilitado y multiplicado los encuentros sexuales más o menos esporádicos, lo que no debería por sí solo implicar un incremento de las ITS. El problema es que muchos usuarios no toman las medidas de protección necesarias, avisan los médicos.

10 MILLONES DE USUARIOS

Grindr es una aplicación para ligar que fue creada en el 2009. Está dirigida a personas homosexuales y permite ver perfiles de otros usuarios que se encuentran en la zona. Por su parte, Tinder se creó en el 2012 y está pensado para personas de todas las orientaciones sexuales. Según un estudio realizado en el 2018 por la compañía de investigación de mercados Gfk, cuatro de cada 10 internautas accedieron a una aplicación de citas el año pasado. Las herramientas de 'dating' más utilizadas en España son, en este orden: Tinder, Badoo, Meetic, Grindr y Edarling. En total, todas estas cuentan con más de 10 millones de usuarios en nuestro país, según el informe mencionado. Esto significa que prácticamente uno de cada cuatro tiene alguna de estas aplicaciones para ligar.

Ante este incremento de las ITS, cada vez son más los usuarios de 'apps' de citas que preguntan a sus matches por su historial médico. De hecho, algunos incluso piden los informes de los últimos análisis sobre infecciones. Es el caso de Marta (nombre inventado porque no quiere ser identificada), quien desde que un chico que conoció por Tinder le contagió la clamidia ha decidido ir con mucho más cuidado: "Ahora no solo yo me hago análisis periódicos, sino que también pido que ellos se los hagan y me comenten los resultados".

UNA SOCIEDAD MÁS "PROMISCUA"

Pero hay otros responsables del incremento de las ITS en nuestro país, sostienen los especialistas. Por ejemplo, el hecho de que el entorno social actual es más "promiscuo" y se mantienen relaciones sexuales con más personas y a partir de una edad más temprana. Según el barómetro 'Los jóvenes y el sexo', encargado por una firma de preservativos, en el 2017 el 49% de las chicas y el 43% de los chicos que en el 2017 tenían entre 18 y 25 años dijeron que habían perdido la virginidad entre los 14 y los 17 años.

FALTA DE INFORMACIÓN

También hay que sumar una falta de formación afectivo-sexual como causante del aumento de las ITS. Según los expertos de la Unidad de ITS Drassanes-Vall dHebron, muchos pacientes ni siquiera conocen las vías por las que se pueden transmitir estas infecciones. Montserrat Llinas, coordinadora de enfermería de la unidad, manifiesta que "la educación afectivo-sexual se tiene que introducir en el currículum educativo de las escuelas, en lugar de dar la información en una única charla puntual". De hecho, cada vez son más los profesionales que se niegan a dar esta conferencia que los centros educativos proponen para el 1 de diciembre, el Día Mundial del Sida, porque consideran que así no se le da la importancia que realmente tiene.

No obstante, que las personas tengan la información no sirve para nada cuando se consumen drogas. Según los expertos, el consumo de estas sustancias y de alcohol hacen que la educación sexual desaparezca de nuestras cabezas. "Hoy en día incluso existen drogas pensadas expresamente para tener relaciones sexuales", comenta el doctor Vall.

Otra causa del aumento de los casos documentados de ITS son los avances tecnológicos en las herramientas diagnósticas. Según el doctor Vall, estas "aumentan las posibilidades de diagnosticar". Es el caso de la clamidia y la gonococia, cuyas cifras se han disparado; no por un incremento real de la infección, sino por la aparición de estas nuevas técnicas.

EL VIH YA NO DA MIEDO

El aumento de estas infecciones también se puede atribuir a que "el VIH ya no da miedo", según afirma Desideria Martinez, enfermera de la Unidad de ITS Drassanes - Vall dHebron. Hoy en día, aunque no existe cura para el VIH, los avances en su investigación permiten que se pueda vivir con la enfermedad, razón por la que los expertos consideran que se le ha perdido el miedo y hay personas que deciden no tomar precauciones sin pensar en que los riesgos siguen siendo elevados. En el 2017, las cifras del VIH en Cataluña fueron de 8,1 diagnósticos por cada 100.000 habitantes, según el informe de Vigilancia epidemiológica de la infección por el VIH y el sida de la Generalitat.

Otro elemento que entra en juego es un medicamento llamado Profilaxis preexposición (PrEP), que puede ayudar a prevenir la infección por el VIH con una efectividad de más del 95%. Estas pastillas están dirigidas a los llamados "grupos nucleares", que lo forman las personas que tienen prácticas de más riesgo con un mayor número de parejas. "Antiguamente este grupo lo formaban las prostitutas, pero más tarde también se incluyeron los hombres homosexuales", explica el doctor Vall.

Actualmente, en nuestro país se está estudiando si la PrEP se puede incorporar en la sanidad pública, ya que hoy en día no está disponible de manera reglada y solo se prescribe a ciertos grupos, pero hay personas que la adquieren por internet. Con todo, los profesionales de la Unidad de ITS Drassanes-Vall dHebron advierten de que no se debe banalizar este medicamento, ya que "no hace nada contra las demás ITS", según advierte Montserrat Llinas, quien teme que con la PrEP pueda ocurrir lo mismo que anteriormente con la pastilla del día después ya que, con su aparición, fueron muchos los que se despreocuparon a la hora de prevenir embarazos.

ESPERANDO QUE EL PRÓXIMO GOBIERNO LA APRUEBE

Acerca de la PrEP, Joaquim Roqueta, presidente de la asociación Gais Positius, explica que "no es solo una pastilla, sino que forma parte de toda una estrategia llamada 'prevención combinada'; que consiste en tomar la PrEP y que esta se complemente con el preservativo". "Este es el método de prevención que nosotros recomendamos. Además, la gente cada vez tiene más información, nadie quiere infectarse de ninguna ITS y se entiende que quien haga PrEP tratará de cuidar de su salud sexual", asevera.

Sobre la situación de este medicamento en España, Roqueta explica que lleva aprobado desde el año 2016 por la Agencia Europea del Medicamento y que aquí todavía no se ha implementado por motivos políticos.

LOS GAYS, "GRUPO NUCLEAR"

Sobre la supuesta tendencia de los hombres homosexuales a tener más prácticas de riesgo, Roqueta declara: "Los hombres que tienen sexo con otros hombres utilizan mucho más el preservativo que otros colectivos, pero sí que es cierto que suelen tener muchas más relaciones sexuales y algunas de las prácticas que realizan tienen un mayor riesgo a la hora de contraer ITS, como por ejemplo la penetración anal. No obstante, no hay que generalizar; ser gay no significa que vayas a tener muchísimas relaciones sexuales, depende de muchos factores, como por ejemplo de si tienes o no pareja estable".

Sin embargo, desde Gais Positius entienden que los hombres homosexuales sean considerados como "grupo nuclear" por parte de los profesionales de la salud. "Por eso trabajamos conjuntamente con la Agència de Salud Pública para realizar campañas para informar. Lo que decimos es que no nos tenemos que quedar solo con el preservativo, sino que es necesario tener una mirada mucho más amplia. Nosotros organizamos charlas para que las personas conozcan la realidad de las ITS y del VIH y que tomen conciencia. No podemos obligar a nadie a que tome precauciones, pero sí procuramos acompañarlos y facilitarles la información necesaria, y cada uno a partir de ahí decida cuál es la mejor manera de protegerse para mantener una buena salud sexual".