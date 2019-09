Una manada de bisontes cortan una carretera y uno de ellos embiste un coche

El turismo en el Parque Nacional de Yellowstone (Wyoming, Estados Unidos) deja cada vez imágenes de más impacto con los animales salvajes y los visitantes como protagonistas. Si hace unas semanas veíamos cómo un bisonte levantaba varios metros del suelo a una niña, ahora asistimos a una escena de carretera.

Bruce Delle Chiaie compartió las imágenes a través de las redes sociales del impacto de un bisonte contra su coche en el Valle de Lamar. La escena se ha viralizado no solo por lo llamativo del accidente, sino por los eternos debates sobre la invasión del espacio de estos animales.

El suceso ocurrió el pasado 13 de agosto, cuando este hombre buscaba alces en la montaña junto a su mujer y sus tres hijos. Tras coger un coche de alquiler, la familia se vio atrapada en la carretera ante la llegada de una manada de bisontes. En las imágenes, captadas por él mismo, se ve cómo graba a estos animales atravesar todo el espacio en el que varios coches están parados a la espera de ver lo que sucede con ellos.

Las escenas de asombro, en las que vemos al hombre fuera del coche y las risas dentro de él, pasan a ser terror en unos segundos. "¡Métete en el coche!", le grita su mujer Julie. No había aparente peligro, pero era una gran previsión de lo que iba a suceder un instante después. Ya dentro del coche, algunos de los bisontes se desvían de la carretera principal y pasan rozando su automóvil.

"Oh dios mío", dicen constantemente. Y alertan del roce de alguno entre gritos de "no, no, no" a los que le siguen risas por haber evitado el desastre. Pero segundos después un enorme bisonte se dirige a ellos y ya sienten el miedo al impacto cerca. Afortunadamente pasa de largo rozando el retrovisor. Cuando creen que ha pasado el susto, uno de ellos impacta.

"¿Lo has grabado?", pregunta uno de los hijos. "Ni siquiera nos ha visto", dice otro. Mientras Bruce bromea con el seguro del coche que no había cerrado. En declaraciones a Today.com, Julie asegura que pasó terror. "Pasamos mucho miedo, teníamos animales de una tonelada corriendo hacia nosotros", explicó. "Es después cuando realmente te das cuenta, es como sufrir un accidente de tráfico", añadió Bruce, que estima daños de 10.000 dólares en el vehículo, que quedó con una puerta y el capó destrozados.

No es el primer incidente de los bisontes con turistas. Ya antes del verano, el ataque de uno de ellos a una niña se viralizó por la cercanía de los turistas a estos animales salvajes.