El Oceanogràfic fusiona temas de los Beatles con los tiburones

El Oceanogràfic de València presentó ayer la nueva propuesta artística de Las noches del Oceanogràfic, un homenaje conservacionista a los Beatles, con mensaje sobre la protección de los tiburones.

La protagonista de esta edición del espectáculo será una niña de siete años que irá descubriendo con su submarino amarillo, elemento asociado a la música de los Beatles, un mar «sin miedos ni prejuicios, con fortaleza e ilusión», según destacaron ayer desde la dirección del Oceanogràfic.

DIFERENTES ESTILOS // Canciones famosas de la banda británica como Here comes the sun o Get Back serán interpretadas por un grupo de bailarines de claqué, danza moderna y hip hop, que sumarán fuerzas con las nadadoras de sincronizada para conformar un original espectáculo audiovisual.

La formación tanto de bailarines como de natación sincronizada está creada por profesionales que se han preparado en la Comunitat Valenciana y que cuentan con una larga trayectoria profesional, según comentaron durante el acto las coreógrafas.

Como colofón, el elenco de delfines y entrenadores del Oceanogràfic realizarán también un ejercicio bajo el himno Imagine transmitiendo de esta forma «el amor y respeto» que comparten entre ellos y con el mundo marino.

La inauguración de esta nueva exhibición será mañana a las 22.30 horas y el espectáculo estará abierto al público hasta el próximo 31 de agosto.

El director general del Oceanográfic, Eduardo Nogués, fue el encargado de presentar esta nueva edición, acompañado del director de escena David Díaz, la coreógrafa de claqué y flamenco Fernanda Torresi, la entrenadora de natación sincronizada Maipi Arias y el cofundador del grupo Let’s grow, Adrián Collado.