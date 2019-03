El Papa evita que le besen el anillo

El insólito comportamiento del papa Francisco durante la visita pastoral que efectuó este lunes al santuario de Loreto ha desatado todo tipo de comentarios. En un vídeo difundido por Edward Pentin, corresponsal en Roma de la emisora católica EWTN, puede verse cómo Jorge Bergoglio evita, reiteradamente y en ocasiones con gestos bruscos, que los fieles que le saludan durante la recepción le besen el anillo.

In Loreto today, @Pontifex doesn’t want the faithful lining up to greet him to kiss his ring, and takes his hand away. This is something he has done quite regularly during his pontificate though not quite so insistently as today. https://t.co/uwrrwpsAfp