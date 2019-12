Las peores películas de Navidad que debes evitar este 25 de diciembre

Llega la Navidad y con ella esos días de asueto en los que presta una película, manta y palomitas. El tiempo y las reuniones familiares y de amigos hacen que estas fechas sean perfectas para hacer maratones de series y filmes, aunque hay ocasiones en que la elección del título puede ser nefasta. Porque la Navidad, como toda fecha señalada, también da para mucho a la hora de que directores y guionistas creen títulos, algunos de ellos de dudosa calidad.

Si no quieres acabar el día 25 con la sensación de haber visto la peor película de la historia del cine, apunta, estos son los filmes temáticos que debes evitar.

'The Star Wars Holiday Special' (1978)

Ya se sabe que la saga 'Star Wars' reúne a millones de fans en el mundo desde hace décadas. Con el último filme recién llegado a los cines, 'Star Wars: Episodio IX - El ascenso de Skywalker', nadie recuerda ya uno de los títulos de la galáctica serie de películas que no dejó a nadie indiferente, y no precisamente por su calidad. 'The Star Wars Holiday Special' se estrenó un año después del primero de los títulos de George Lucas como especial navideño para la televisión CBS. El director fue el de Lucas, Steve Binder, que realizó un musical donde aparecían Mark Hamill, Carrie Fisher o Harrison Ford. Juzguen ustedes mismos.

'Noche de paz, noche de muerte' (1984)

Los amantes del gore están de enhorabuena, o no, porque también cuentan con títulos navideños cargados de sangre. Aunque 'Noche de paz, noche de muerte', que se estrenó en 1984, no es precisamente lo mejorcito del género. La historia trata de cómo un niño de cinco años presencia el asesinato de sus padres a manos de un hombre ataviado de Papá Noel y de cómo, años después, se convierte en un asesino psicópata.

'Un padre en apuros' (1996)

Arnold Schwarzenegger tuvo una temporada de comedias y, por supuesto, hubo una navideña. 'Un padre en apuros', que se estrenó en 1996, puede que sea entretenida pero nada buena. La odisea por la búsqueda de un juguete de moda pone en jaque al actor, muy metido en su papel de Arnold. Como filme para echar un rato puede pasar. Como película clave de la Navidad, no.

'Jack Frost' (1998)

Si volvemos al lado más terrorífico de la Navidad no podemos dejar de lado 'Jack Frost', de 1998. El filme trata sobre un muñeco de nieve tétrico y poseído por un espíritu, que trata de resaltar el valor de la familia. Una especie de drama que, al final, parece más una película de terror por la apariencia inquietante del muñeco en cuestión.

'Un vecino con pocas luces' (2006)

Ya metidos de llena en la década de los 2000, 'Un vecino con pocas luces' se convirtió en uno de los peores filmes, según la crítica, del año 2006. Con tres nominaciones a los Premios Razzie, considerados como los anti-Oscars, la historia trata de la disputa de dos vecino