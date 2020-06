Pros y contras del Remdesivir, primer fármaco aprobado contra el covid-19

La Agencia Europea del Medicamento (AEM) aprobó el jueves el primer fármaco expresamente indicado para el covid-19. El 4 de mayo lo hizo su homóloga estadounidense, la FDA. El Remdesivir, de la farmacéutica Gilead, acelera la mejora de pacientes hospitalizados con neumonía y necesidad de oxígeno, según un estudio preliminar con 1.000 pacientes. Este antiviral se diseñó pensando en otras enfermedades. En particular, se ensayó como un potencial tratamiento para el ébola.

Dada la situación de emergencia actual, la AEM ha aprobado su uso contra el covid-19 con un procedimiento acelerado, que requiere menos pruebas de eficacia de lo normal. Por esto, Gilead deberá proporcionar nuevos datos en los próximos meses.

El Remdesivir está indicado para pacientes hospitalizados con neumonía, que manifiestan necesidad de oxígeno. En estos, el Remdesivir reduce la recuperación de 15 a 11 días, según el estudio preliminar. «Se reduce el tiempo en el hospital en el 30%», observa Roger Paredes, investigador de IrsiCaixa y coordinador de la parte del ensayo de Gilead hecha en España. «Esperamos que pueda suponer una disminución de ingresos en la UCI», explica Paredes.

De momento, el Remdesivir no ha manifestado mejoras ni en los casos leves --que no necesitan oxígeno-- ni en los graves --donde se necesita ventilación mecánica u oxigenación de membrana extracorpórea (ECMO)-. «El paciente típico es uno que necesita mascarilla de oxígeno, no uno que ya está intubado», explica Benito Almirante, jefe del servicio de Enfermedades Infecciosas en el Hospital del Vall d’Hebron, quien participa en otro ensayo del fármaco de Gilead, que pretende alcanzar los 3.000 pacientes. Tampoco se sabe si el Remdesivir reduce la mortalidad, pero se está calculando, informa Paredes.

pandemia // «Para lo que no sirve seguramente el Remdesivir es para prevenir el contagio», afirma Paredes. Tampoco es ninguna solución para la pandemia. «Mejora el pronóstico, pero no altera la epidemiología de la enfermedad», explica Almirante. Tampoco se puede usar en casa. «Es una medicación endovenosa que se tiene que suministrar en el hospital», afirma Paredes. Gilead, sin embargo, está trabajando en una versión inhalable del fármaco que se podría suministrar fuera de los hospitales.

El fármaco puede causar problemas hepáticos o renales. Pero el estudio preliminar ha detectado los mismos efectos entre los pacientes que lo tomaban y los que no, probablemente porque el covid-19 de por sí ya genera estas patologías. Almirante apunta que, en combinación con otros fármacos, puede provocar hipotensión, lo cual es peligroso en cuidados intensivos.

Una terapia de 10 días podría costar entre 4.000 y 5.000 dólares, según el Institute for Clinical and Economic Review (ICER), una organización estadounidense con mucha influencia en la fijación de precios de medicamentos. El precio de fabricación podría ser de tan sólo 10 dólares, según el ICER, que sin embargo lo incrementa para tomar en cuenta los gastos de la farmacéutica y la capacidad del fármaco para salvar vidas. El desarrollo del Remdesivir habría sido imposible sin millones de inversión pública, cuando se investigó su uso contra el ébola. La empresa farmacéutica se ha comprometido a ponerle un precio razonable.