¿Quién es Angela Dobrowolski, la mujer de Josep Maria Mainat?

Angela Dobrowolski, investigada por intentar asesinar a su marido, Josep Maria Mainat, el famoso fundador de La Trinca y de la productora Gestmusic, tiene 37 años y es alemana de nacimiento. La pareja se casó en mayo del 2012 y tiene dos hijos: Jana, nacida en el 2012, y Joan Ramon, nacido en el 2015. Mainat estuvo antes casado con la recientemente fallecida Rosa Maria Sardà, con quien tuvo a su hijo Pol.

Tras varios años de matrimonio, y según apunta 'La Vanguardia', Mainat y Dobrowolski empezaron a tener problemas y a principios del 2020 decidieron separarse y dejar de vivir bajo el mismo techo. Aun así, la pareja solía quedar con sus hijos en alguna ocasión, como por ejemplo para cenar. De hecho, el día del intento de asesinato la familia cenaba en casa de Mainat.

Mainat y Dobrowolski protagonizaron en el 2013 un exitoso (de audiencia) programa de 'El Convidat' . Allí, la pareja, aún en buena sintonía, le mostraba a Albert Om su vida familiar. En el programa, Mainat habló de temas como la edad, el amor y los hijos.

Entre las frases que dijo están algunas reveladoras del espíritu de Mainat: "Pienso vivir 120 años, como mínimo. No es broma. La ciencia conseguirá frenar el envejecimiento físico de las personas", decía. Sobre la edad, pasados los 60, a la que tuvo a su hija Jana, apuntaba: "No tengo problemas para volver a ser padre (...) Existe la edad cronológica, yo tengo ahora 65, y la edad biológica, que es la que importa. Y yo calculo que en esta tengo cuarenta y pocos". Y sobre las relaciones: "Es difícil que una relación realmente buena dure más de 20 años. Y quizás a mi edad aún, pero la gente joven cambia mucho".

En el programa, Angela Dobrowolski y Mainat compartían cena con Om. Ella contaba su sorpresa al ver los vídeos de La Trinca: "Chocaban con la imagen que tenía de él cuando le conocí. Costaba de creer. Creo que si le hubiera conocido entonces no me habría gustado", confesaba. "Me gusta más ahora", añadía.

Om presenta a Angela como dedicada profesionalmente al márketing. Según 'La Vanguardia' estaba en su último curso de Medicina. Según su perfil en Linkedin, Angela Margarita Dobrowolski Garrido (su nombre completo) fue fundadora y liquidadora de la empresa Neodiet, extinguida en el 2015. También ha tenido cargos en la Corporación Tanam SL, en la que participaba Pol Mainat, y en Fincas Flash SL.