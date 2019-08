Remite el incendio de Canarias

El incendio que asola el corazón de Gran Canaria desde el sábado empezó ayer a remitir tras afectar a 12.000 hectáreas y obligar al desalojo de 10.000 vecinos. Un cambio en los vientos y la caída de las temperaturas frenaron el avance del fuego hacia el sur de la isla. Las llamas se mantienen en la misma zona del parque de Tamadaba, pero debilitadas, lo que ha evitado por ahora la evacuación de nuevas poblaciones que ya se encontraban ayer en situación de preaviso.

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, se mostró aliviado de que el fuego no haya penetrado en la reserva integral de Inagua, uno de los riesgos que más se temía hasta el momento. También reina cierto optimismo respecto al regreso a casa de las primeras familias que fueron desalojadas, aunque la batalla no se da todavía por ganada.

EL RIESGO PERSISTE // «El peligro persiste, no podemos dar por extinguido el incendio», advirtió ayer el jefe del servicio técnico de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria, Luis Fernando Arencibia. No en vano, un cambio negativo en las condiciones meteorológicas puede reactivar cualquiera de los focos que siguen activos. La mayor parte se encuentra en la zona de Tamadaba, donde aún no han podido entrar los medios terrestres por su difícil acceso, solo los aéreos.

En cuanto al origen del fuego, Torres indicó que está en proceso de investigación después de que la isla haya sufrido tres incendios en una semana escasa: el primero, en Artenara, el 10 de agosto, por una «imprudencia»; el segundo, en la zona de Cazadores, en Telde, y «parece provocado»; y el tercero, el que se originó en Valleseco el 17 de agosto.

Tras reunirse con el presidente regional y los técnicos, la ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, auguró que «en unos dos días el incendio puede estar bajo control». «La zona está ampliamente devastada. Aunque los daños materiales vayan a ser menor de lo previsto, los ecológicos son importantes», destacó.

La recuperación completa de la amplia extensión afectada por el fuego podría prolongarse «al menos 20 años» una vez que logre ser extinguido por completo, un proceso que puede llevar semanas e incluso «algún mes» de trabajos, según el decano del Colegio de Ingenieros de Montes, Eduardo Rojas Briales.