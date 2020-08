Simón avisa de que «las cosas van mal» y hay zonas fuera de control

E l doctor Fernando Simón aseguró ayer que el hecho de que se estén detectando muchos más casos de coronavirus no significa que no haya transmisión comunitaria «importante» y lanzó una advertencia: «Que nadie se confunda, las cosas no van bien».

En rueda de prensa para informar de los datos sobre la evolución de la pandemia, Simón admitió que es cierto que las características de los casos son diferentes, porque la edad media de los afectados ha bajado a los 35 años, y porque no hay sobrecarga en el sistema hospitalario, pero insistió en que «a medida que aumente la transmisión comunitaria», subirá el número de ingresos.

«Las cosas no van bien. Es momento de parar. El que detectemos mucho no quiere decir que no haya transmisión, y cada día tenemos más», dijo el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias en un tono tajante, fuera del que muestra habitualmente.

Y es que, «si seguimos dejando que la transmisión siga hacia arriba, acabaremos teniendo muchos hospitalizados en las ucis y fallecidos», advirtió tajante. No es lo que ocurre ahora, cuando el nivel de ocupación de los hospitales es del 4 %. Pero, como dejó claro, «un 4 % de 1.000 casos son 40; un 4 % de 100.000 son 4.000. Las cosas cambian a medida que cambia la transmisión». Ayer, el Ministerio de Sanidad contabilizó otros 7.039 contagios de coronavirus, de los que 3.349 fueron diagnosticados en las últimas 24 horas.

Estas cifras llevaron a que el Gobierno admitiese por vez primera su preocupación por el aumento de casos de coronavirus de las últimas semanas. Simón fue así el encargado de lanzar la voz de alerta. «Que no se confunda nadie, esto no podemos dejar que siga, y ahora tenemos que ser muy conscientes de lo que tenemos que hacer», insistió.

LLAMADA A LOS JÓVENES / El nuevo discurso va dirigido a un público muy concreto: los jóvenes. Simón admitió que los mensajes de las administraciones y los expertos no han calado los suficiente entre esta capa de población y pidió ayuda a los influencers y otras figuras públicas con autoridad entre este sector.

«No me vale que me digan «soy joven y me va a afectar muy poco» porque cada joven acaba produciendo varios casos en su familia, en personas mayores y en personas vulnerables», recordó, y destacó que «hay maneras de ir de fiesta, de pasarlo bien sin ponerse en riesgo».

También recordó que los brotes detectados entre temporeros se han logrado atajar, porque se ha «trabajado muy duramente» para controlarlos, desde las comunidades y por parte de los empresarios.

El siguiente problema vino de la mano del ocio nocturno. «Entiendo que la gente quiera ir de fiesta, pero hay maneras y maneras», abundó para enviar esta súplica: «No podemos permitir que esto se nos vuelva a escapar».

FUTURA VACUNA / La Comisión Europea (CE) anunció ayer que ha concluido unas conversaciones preliminares con el laboratorio alemán CureVac para comprar 225 millones de dosis de una potencial futura vacuna contra el covid-19, una vez se haya demostrado su efectividad. «Se anticipa que la Comisión pueda tener un marco legal en marcha para una compra inicial de 225 millones de dosis en nombre de los Estados miembros, que se entregarían cuando una vacuna haya probado que es segura y efectiva contra el covid-19», explicaron . H