Simón pide dar a ONG ganancias de los objetos con su imagen

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, pidió que se done a oenegés un pequeño porcentaje del dinero que se recaude con la venta de artículos con su imagen, y reconoció sentirse halagado con que «la gente» se preocupe por él.

Así lo dijo ayer en rueda de prensa, donde comentó que aunque no tiene redes sociales, «no vivo fuera del mundo y, quiera o no, me llega todo», en alusión a la repercusión de su persona. «Sé que hay camisetas, bolsas de playa y algunas cosas más, y estoy encantado con que la gente que lo necesite aproveche mi imagen para establecer un negocio», comentó. «Ya que mi imagen esta ahí», sugirió que «se pudiera dar un pequeño porcentaje de esos beneficios para oenegés si les viene bien».