Los test rápidos comprados a China no son fiables, según la Socidad Española de Microbiología

La Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (Seimc) ha advertido que los primeros tests rápidos que han llegado a España tienen una sensibilidad inferior al 30% (cuando deberían superar el 80%) en la detección del covid-19, resultados que, concluyen, "impedirían su introducción en rutina".

Así lo expone esta sociedad científica en un documento de posicionamiento sobre el diagnóstico microbiólogo de covid-19 en el que reconoce que un diagnóstico rápido de los casos es relevante para identificar, aislar y tratar rápidamente a aquellos pacientes infectados para limitar la transmisión del virus, así como para la descongestión de las urgencias. "Para ello necesitamos pruebas rápidas con una elevada sensibilidad", subraya.

Sin embargo, los primeros tests rápidos para la detección de antígeno del virus que han llegado a España no sirven para tal función.

Así lo ha asegurado la portavoz de la Seimc, María del Mar Tomás, que ha detallado que los tests para la detección de antígeno están teniendo una sensibilidad muy baja, entre el 20% y el 30%. "Con esta sensibilidad es prácticamente imposible utilizarlos rutinariamente. Tendría que tener una confirmación posterior por la técnica de amplificación RTPCR", ha indicado.

Hay otro tipo de tests más fiables

Sin embargo, esta portavoz de la Seimc ha apuntado a otros tipo de tests, los de detección de anticuerpo, que permite detectar dos tipos de anticuerpo; el M, que indicaría infección aguda, y el G que indicaría "curado", es decir, "los que están inmunizados".

Estos test -ha explicado- están siendo usados en varios países europeos y tienen una sensibilidad del 85% y del 100% para los anticuerpos M y G respectivamente.

Un inconveniente es que tardan 4 días en arrojar resultados, advierte.

Pedro Sánchez anunció el pasado fin de semana la llegada inminente de 640.000 test rápidos de covid-19 comprados a China y Corea del Sur. Según 'El País', son 340.000 la cantidad de pruebas no fiables que están en territorio español.

España ha comprado a China material sanitario por valor de 432 millones de euros, entre pruebas, respiradores, mascarillas y guantes, que se suministrarán entre marzo y abril.

"Picaresca" en el mercado chino

Por su parte, la ministra de Sanidad, Arancha González Laya, ha asegurado este jueves que el material que el Gobierno español ha comprado por valor de 432 millones de euros en China sí tiene "garantía de calidad". En declaraciones a Radio Euskadi, la ministra ha admitido que hay "picaresca" en el mercado internacional de material sanitario, pero apunta que este factor no afecta la última adquisición de su gobierno.

"Nosotros hemos hecho un acuerdo con dos proveedores para que nos den 5,5 millones de euros de tests. En la compra de los 432 millones de euros nos hemos preocupado de asegurar que todo el material está homologado, tiene garantía de calidad y es aceptable para nuestro sistema de sanidad ", ha dicho.

Durante la entrevista, la ministra ha admitido que el Gobierno no está acostumbrado a comprar material en China. "Es un mercado que nos es desconocido, y hay muchos intermediarios que se presentan, nos ofrecen gangas, y luego resulta que esto no son gangas". "Por eso es muy importante que compre quien compre, el Estado o CCAA, debe tener mucho cuidado de que no nos tomen el pelo, y por eso hemos preferido favorecer compras a largo plazo para no estar sometidos a esta picaresca", dijo .